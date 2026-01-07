Descubrimiento sin precedentes: científicos hallan miles de toneladas de oro a más de 1.900 metros de altura.

Así será el tren más lujoso del mundo: solo llevará a 66 pasajeros por trayecto y será el orgullo de esta nación

El descubrimiento no corresponde a un hallazgo reciente, pero su importancia histórica y científica vuelve a colocarlo en el centro del debate académico. Investigaciones actualizadas en la formación Witwatersrand, en Sudáfrica, confirman que estas montañas, con elevaciones que superan los 1.900 metros sobre el nivel del mar, conservan evidencias de un antiguo sistema fluvial que concentró enormes volúmenes de oro hace más de 2.700 millones de años.

Este enclave es considerado uno de los pilares de la minería a escala global. Desde finales del siglo XIX, la cuenca del Witwatersrand ha suministrado cerca del 40 % del oro extraído en la historia de la humanidad, una cifra sin precedentes. Los avances recientes en modelos geológicos permiten ahora comprender con mayor precisión los procesos naturales que explican la extraordinaria acumulación del metal y las razones por las que se preservó en capas ubicadas a gran altitud.

La región que concentra oro a más de 1.900 metros sobre el nivel del mar

La historia geológica del Witwatersrand revela uno de los procesos más singulares de formación de oro a escala global. A diferencia de otros yacimientos, este metal precioso no se originó a partir de actividad volcánica, sino mediante antiguos sistemas fluviales que, durante el período Arcaico, arrastraron y concentraron partículas auríferas en los fondos de extensos valles.

Con el transcurso de millones de años, esos sedimentos fueron sometidos a compactación, presión extrema y movimientos tectónicos, dando lugar a conglomerados ricos en oro. La elevación progresiva del terreno dejó estos depósitos expuestos a altitudes superiores a los 1.900 metros, convirtiendo a la zona en un caso excepcional dentro de la geología minera mundial.

La cuenca del Witwatersrand ha aportado cerca del 40 % del oro extraído en el mundo. (Fuente: archivo)

Reservas récord y relevancia histórica del Witwatersrand

Informes de organismos internacionales como el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) y el Council for Geoscience de Sudáfrica coinciden en que la cuenca del Witwatersrand concentra una de las mayores acumulaciones de oro jamás registradas. Entre el metal ya extraído y el que permanece en el subsuelo, las estimaciones indican que las reservas podrían superar las 30.000 toneladas, una cifra sin precedentes en la historia minera.

Este volumen excepcional explica por qué la región es considerada la mina natural más importante del planeta, no solo por su riqueza, sino también por su continuidad productiva a lo largo de más de un siglo de explotación intensiva.

Datos clave del yacimiento

Edad de las rocas : entre 2.700 y 3.000 millones de años .

Tipo de depósito : paleoplacer , formado por la acción de ríos antiguos.

Producción histórica acumulada: más de 50.000 toneladas de oro fino.

Cómo se gestó el oro en Witwatersrand

El desarrollo minero del Witwatersrand fue determinante para el surgimiento de Johannesburgo, hoy considerada la capital económica de Sudáfrica. La necesidad de extraer oro a profundidades extremas —en algunos casos superiores a los tres kilómetros bajo tierra— impulsó avances clave en ingeniería, ventilación y seguridad minera.

Más allá de su impacto económico, el oro del Witwatersrand dejó una huella estructural en el país: fomentó la creación de instituciones científicas, universidades especializadas y estándares de seguridad que luego fueron replicados en otras regiones mineras del mundo. Su influencia excede lo extractivo y se proyecta como uno de los pilares sobre los que se construyó el desarrollo moderno sudafricano.

Los secretos enterrados en las montañas

Aunque las grandes vetas han sido explotadas durante más de un siglo, los geólogos creen que aún quedan zonas inexploradas en los bordes de la cuenca. Nuevas técnicas de exploración sísmica y muestreo profundo buscan detectar concentraciones ocultas de oro residual atrapado en capas más antiguas.

El oro ha sido explotado por más de un siglo. (Fuente: archivo)

La expectativa científica apunta a comprender mejor los procesos que originaron estos depósitos únicos y cómo podrían repetirse en otras partes del planeta. Witwatersrand sigue siendo, incluso hoy, una ventana al pasado profundo de la Tierra y una de las claves para entender la formación de los recursos minerales en nuestro planeta.