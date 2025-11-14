El hallazgo del milenio: descubren 1000 toneladas de oro y le corresponde todo a una sola provincia.

Tercera Guerra Mundial | Este es el único país de América latina que no caerá y se convertirá en potencia, según la Inteligencia Artificial

En el norte de España, un hallazgo notable ha revitalizado la atención hacia un pequeño pueblo: un río repleto de oro, que ha marcado un hito en su historia. Este descubrimiento, lejos de ser un eco del pasado, evidencia que la riqueza del oro sigue presente en la región, generando un creciente interés entre investigadores y curiosos.

En el centro de Asturias, el pueblo de Nalvegas practica el bateo de oro en el río, una tradición que se remonta a tiempos antiguos. Esta técnica artesanal permite la extracción de oro de los sedimentos fluviales mediante el uso de una batea, que separa los materiales pesados del oro de los más ligeros.

Descubren oro en el lecho de un río

El oro presente en el Río Nalvegas se origina de depósitos fluviales que se formaron hace millones de años en la región del occidente asturiano. Las rocas subyacentes en esta área contienen pequeñas cantidades de oro, las cuales, a través de procesos geológicos como la erosión, la acción del agua y el desgaste natural, han sido transportadas por el cauce del río.

La existencia de oro en Nalvegas está, además, vinculada a la actividad tectónica y volcánica que caracteriza el pasado geológico de la región cantábrica. Este contexto ha propiciado la circulación de fluidos hidrotermales ricos en minerales. Al enfriarse y filtrarse a través de grietas, estos fluidos han dado lugar a la formación de minerales como el oro.

Este río es reconocido por la presencia de oro entre sus minerales.

Campeonato Nacional de Bateo de Oro: ¿Qué es y en qué consiste?

El paraje de Nalvegas se erige como el escenario principal del Campeonato Nacional de Bateo de Oro. Esta técnica, que tiene sus raíces en la época romana, se ha transformado en una actividad turística cuyo objetivo primordial es la extracción del mineral. Los competidores, por su parte, se enfrentan en una contienda que evalúa tanto la velocidad como la precisión en la técnica de bateo.

Este deporte se desarrolla en categorías individuales y por equipos. Cada ronda incluye entre 10 y 20 kilogramos de arena, en la cual se ocultan de 5 a 20 pepitas de oro que los participantes deben identificar con agudeza.

Esta situación permite incluso realizar competencias sobre la recuperación del oro.

El Imperio Romano y el nacimiento del río de oro

Como se ha señalado previamente, el oro, como una de las características más relevantes de la región norteña de España, emergió durante el Imperio Romano. En esa época, esta área se destacó como una de las más significativas en la explotación aurífera de la antigua Hispania, actividad que fue llevada a cabo por ingenieros romanos altamente capacitados.

En la actualidad, ese legado se ha transformado en una actividad turística, educativa y cultural. El bateo de oro ha dejado de ser un modo de vida, pero continúa siendo un medio para transmitir conocimientos, fomentar el turismo rural y celebrar la conexión entre la naturaleza y la historia.