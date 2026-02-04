El megaproyecto férreo más importante del país ya entró en su fase decisiva (Fuente: Presidencia de Colombia).

El tren La Dorada–Chiriguaná, la obra ferroviaria más ambiciosa del Gobierno de Gustavo Petro, arrancó oficialmente su etapa de obras en 2026 y ya tiene calendario de operación plena definido: cuando concluyan los trabajos de rehabilitación y modernización, los pasajeros y la carga podrán recorrer de punta a punta los 522 kilómetros que conectan a La Dorada, en Caldas, con Chiriguaná, en Cesar, atravesando 25 municipios estratégicos del país.

La Concesión Línea Férrea Central confirmó que este año marca el salto definitivo del proyecto, pasando de estudios y planos a maquinaria, frentes de obra y cambios visibles en territorio. Se trata del primer corredor ferroviario desarrollado bajo el modelo de Asociación Público-Privada (APP) en Colombia, con una inversión cercana a los $3,4 billones.

¿Cuándo empezará a operar el tren La Dorada–Chiriguaná en todo su recorrido?

Aunque el corredor nunca dejó de moverse en carga, la operación completa del sistema —con infraestructura renovada, mayor capacidad y servicios de pasajeros consolidados— está prevista una vez culminen las obras estructurales que se ejecutan desde 2026. La meta es que el corredor funcione como una verdadera autopista férrea entre Caldas y Cesar, conectando el centro productivo del país con los puertos del Caribe.

Durante esta etapa, el tren seguirá funcionando de forma paralela a las obras, algo que ya viene ocurriendo desde 2025, cuando el corredor movilizó más de medio millón de toneladas de mercancías mientras se preparaba el gran proceso de modernización.

El tren La Dorada–Chiriguaná inicia sus obras y empezará a operar su recorrido completo a partir de este día.

¿Qué obras arrancaron en 2026 y por qué son clave para el proyecto?

El inicio de 2026 llegó con intervenciones que impactan directamente a las comunidades y a la operación del tren. Entre las primeras obras confirmadas están:

La construcción de dos instituciones educativas en Cimitarra, Santander , que hoy se encuentran en zonas operativas del corredor férreo.

La rehabilitación de cuatro puentes ferroviarios estratégicos en Puerto Berrío, Carare, Cuatrobocas y el cruce sobre el río Sogamoso.

Estas intervenciones no solo mejoran la seguridad y continuidad de la línea férrea, sino que resuelven problemas históricos de infraestructura que limitaban la velocidad y la confiabilidad del tren.

Además, ya están en marcha los estudios para levantar un nuevo puente vehicular y peatonal en Puerto Wilches, una obra que busca integrar el proyecto ferroviario con la movilidad diaria de la población.

¿Por qué el corredor La Dorada–Chiriguaná es tan importante para Colombia?

Este corredor no es una línea más: es la columna vertebral del sistema férreo moderno que quiere recuperar el país. Une el corazón productivo de Colombia con la puerta de entrada al Caribe, lo que permite mover carbón, graneles, combustibles, productos agrícolas y carga industrial a un menor costo y con menos impacto ambiental.

Según el Ministerio de Transporte y la ANI, el uso del tren puede reducir hasta en 20 % los costos logísticos frente al transporte por carretera, una ventaja clave para la competitividad de las regiones que atraviesa: Caldas, Antioquia, Santander, Norte de Santander y Cesar.

¿Cómo avanzó el megaproyecto desde que fue adjudicado por el Gobierno Petro?

Desde que la APP fue adjudicada en agosto de 2025, el proyecto ha vivido una fase intensa de preparación técnica. En estos meses se han desarrollado:

Los estudios y diseños para rehabilitar los 522 kilómetros de vía férrea.

Los diseños estructurales de los puentes y de las nuevas instituciones educativas.

La gestión ambiental, social y predial en los 25 municipios del corredor.

El cierre financiero y la vinculación de inversionistas para garantizar la ejecución de la obra.

Todo esto permitió que 2026 arrancara con frentes de obra activos, algo que marca un punto de no retorno para el megaproyecto.

¿El tren ya está funcionando mientras se hacen las obras?

Sí. Y ese es uno de los datos más llamativos. Mientras se prepara la gran transformación del corredor, los trenes no se han detenido. Solo entre agosto y diciembre de 2025, el sistema movilizó más de 549 mil toneladas de carga, manteniendo vivo el modo férreo y demostrando que la línea sigue siendo útil para la economía nacional.

Esto le da al proyecto una ventaja enorme: no parte de cero, sino de una operación real que se irá fortaleciendo a medida que entren en servicio los nuevos rieles, puentes y sistemas.

¿Cuántos municipios y personas se beneficiarán con el tren La Dorada–Chiriguaná?

El corredor atraviesa 25 municipios en cinco departamentos, desde Caldas hasta Cesar. La APP proyecta la generación de más de 32.000 empleos directos e indirectos y un impacto positivo para más de 400.000 habitantes, que verán mejoras en conectividad, empleo, educación e integración regional.