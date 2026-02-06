Canadá acaba de poner sobre la mesa una de las apuestas de infraestructura más ambiciosas de todo el continente: un tren de alta velocidad de casi 1.000 kilómetros que unirá Toronto, Ottawa, Montreal y Quebec, el corredor urbano más poblado y productivo del país. El proyecto, conocido como Alto, promete reducir de manera drástica los tiempos de viaje, mover millones de pasajeros al año y reconfigurar por completo la forma en que se desplazan las personas entre las grandes ciudades del este canadiense. A diferencia de los trenes actuales, que comparten vías con carga y operan a velocidades limitadas, esta nueva línea tendrá trazado exclusivo y tecnología de alta velocidad, con trenes que podrán alcanzar los 300 kilómetros por hora. Para Canadá, se trata de un salto histórico que lo acerca al nivel de los grandes sistemas ferroviarios de Europa y Asia. El tren Alto será un sistema ferroviario de alta velocidad diseñado para recorrer casi 1.000 kilómetros a lo largo del eje Toronto–Quebec, donde vive cerca de la mitad de la población canadiense. Su función principal será conectar de manera rápida, cómoda y confiable a cuatro de las ciudades más importantes del país, hoy separadas por largos trayectos en carro, bus o avión. En la práctica, este tren convertirá lo que hoy son viajes de cinco o seis horas en desplazamientos de alrededor de tres horas o menos, lo que hará viable, por ejemplo, vivir en una ciudad y trabajar en otra sin depender de vuelos ni de carreteras congestionadas. Uno de los impactos más fuertes del proyecto estará en el reloj. Actualmente, ir de Toronto a Montreal puede tomar más de cinco horas en tren convencional y hasta seis en carro, dependiendo del tráfico. Con el nuevo sistema de alta velocidad, ese trayecto bajaría a cerca de tres horas. La conexión con Ottawa y Quebec también se volverá mucho más eficiente, lo que permitirá que los viajes de negocios, turismo y trabajo se hagan en el mismo día, algo que hoy es poco práctico para miles de personas. El Gobierno de Canadá ya aseguró una inversión inicial de varios miles de millones de dólares canadienses para poner en marcha el proyecto y garantizar su desarrollo técnico. La construcción y operación del sistema estarán en manos de Cadence, un consorcio integrado por empresas canadienses y europeas especializadas en trenes de alta velocidad, ingeniería y operación ferroviaria. Este modelo mixto, con participación pública y privada, busca acelerar los plazos, reducir riesgos financieros y asegurar que el proyecto cumpla con estándares internacionales en seguridad, tecnología y sostenibilidad. Aunque todavía no hay una fecha oficial de inauguración, el proyecto ya entró en su fase técnica avanzada. Los estudios de ingeniería, trazado, impacto ambiental y diseño de estaciones están en marcha, lo que significa que el arranque de las obras es cada vez más cercano.