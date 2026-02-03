Así es el primer tren comercial que levita: viaja a más de 100 kilómetros por hora y es el orgullo de esta nación.

Japón cuenta desde hace años con el primer tren comercial de levitación magnética utilizado de forma cotidiana por miles de pasajeros. Se trata de un sistema que no toca los rieles, se desplaza con extrema suavidad y se consolidó como una alternativa real dentro del transporte público en una de las economías más avanzadas del mundo.

Este tren, conocido como Linimo, opera como un servicio regular y no como un prototipo experimental. Su puesta en marcha coincidió con la Expo Aichi 2005 y desde entonces se mantiene activo, convirtiéndose en un símbolo de innovación tecnológica aplicada a la vida diaria.

A diferencia de los ferrocarriles convencionales, el Linimo circula elevado sobre la vía, lo que reduce vibraciones y ruido. Esta característica, sumada a su eficiencia energética, lo posiciona como una referencia global en movilidad sostenible y planificación urbana.

Cómo funciona la levitación magnética del tren

El sistema del Linimo se basa en la tecnología maglev, que utiliza fuerzas electromagnéticas para mantener el tren suspendido ligeramente sobre la vía. Cuando la corriente eléctrica recorre los electroimanes instalados en el vehículo, se genera un campo magnético capaz de elevarlo y permitir su desplazamiento sin fricción directa.

La línea es un ejemplo de innovación tecnología aplicada al uso comercial urbano (Fuente: Wikimedia Commons). Wikimedia Commons

Para garantizar la estabilidad, sensores especializados controlan de manera permanente la distancia entre el tren y la estructura. Este monitoreo constante permite ajustes automáticos en milisegundos, logrando un recorrido estable, silencioso y seguro incluso a velocidades superiores a los 100 kilómetros por hora.

Un transporte clave para la vida diaria en Japón

La línea Linimo atraviesa una zona estratégica de la prefectura de Aichi, donde se concentran universidades, centros de investigación y áreas residenciales en expansión. Por esta razón, el tren es utilizado a diario por estudiantes y trabajadores que se desplazan hacia Nagoya.

La frecuencia del servicio, con trenes cada pocos minutos durante gran parte del día, facilita los trayectos cotidianos. Además, el recorrido completo se realiza en menos de 20 minutos, ofreciendo tiempos de viaje predecibles al no depender del tráfico vehicular.

Un modelo de transporte ecológico y urbano

El Linimo también forma parte de una política más amplia de reducción de emisiones impulsada por las autoridades locales. Al promover el uso del transporte público frente al automóvil privado, el sistema contribuye a disminuir la congestión y el impacto ambiental.

Este enfoque se integra a iniciativas regionales que fomentan un uso inteligente de los medios de transporte. Gracias a su eficiencia energética y bajo nivel de ruido, el tren de levitación magnética japonés se consolida como un ejemplo replicable para las ciudades que buscan soluciones de movilidad más limpias y eficientes.