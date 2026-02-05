El transporte moderno ha alcanzado un hito significativo con la apertura de la estación de tren más grande del mundo. Este proyecto, ubicado en la ciudad china de Chongqing, representa un avance sin precedentes en términos de infraestructura, tecnología y diseño urbano. La estación, conocida como Chongqing East Railway Station, fue oficialmente inaugurada el 27 de junio de 2025 tras un periodo de construcción de siete años. Este desarrollo requirió una inversión de 7.800 millones de dólares y combina una arquitectura inspirada en el estilo cyberpunk con elementos naturales característicos de la región montañosa de Chongqing. Con una superficie que supera los 1,22 millones de metros cuadrados, el complejo ferroviario es comparable a 170 canchas de fútbol y tiene la capacidad de movilizar hasta 16.000 pasajeros por hora. Desde su acceso principal, la Chongqing East Railway Station se asemeja más a un aeropuerto que a una terminal ferroviaria. Cuenta con 15 plataformas y 29 vías, distribuidas de manera que evitan la congestión incluso en las horas pico. En su interior hay más de 5.000 asientos, mil de ellos con puertos USB, además de restaurantes, tiendas y pantallas digitales que cubren cada sector del complejo. El diseño combina iluminación neón con acabados metálicos, evocando una estética futurista: La estación ofrece la posibilidad de viajar a ciudades como Shanghái, Chengdu, Cantón y Pekín, en trayectos que varían entre seis y ocho horas. Asimismo, establece conexiones en las rutas Chongqing-Xiamen, Shanghái-Chongqing-Chengdu y Chongqing-Wanzhou, consolidando a la región como un eje esencial del sistema ferroviario chino.