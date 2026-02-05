La Línea 1 del Metro de Bogotá acaba de marcar un punto de no retorno: el proyecto recibió oficialmente su sexto tren y confirmó que el sistema empezará a operar su recorrido completo hasta la avenida Caracas en una fecha ya definida dentro del cronograma de 2026. El anuncio se conoció este 4 de febrero, al tiempo que la Alcaldía reveló que la obra alcanzó un avance físico del 72,13 %, uno de los niveles más altos desde que inició la construcción del viaducto. Con más de 10,6 kilómetros elevados ya construidos, la capital entra en la fase decisiva para que el Metro empiece a moverse sobre los rieles que cruzan Kennedy, la avenida Villavicencio y el corazón de la Caracas, el corredor de transporte más importante de la ciudad. La Administración Distrital confirmó que el objetivo es que durante el primer semestre de 2026 comiencen las pruebas operativas de los trenes sobre el viaducto, lo que abrirá la puerta a que el sistema entre en funcionamiento progresivo hasta la avenida Caracas. Ese tramo es clave porque conecta el Metro con el eje histórico de movilidad de Bogotá, donde confluyen TransMilenio y varias troncales. El plan oficial es que, una vez se habilite ese recorrido completo, los pasajeros puedan atravesar buena parte de la ciudad sin bajarse del tren, reduciendo tiempos de viaje y presión sobre el sistema actual. Según estimaciones, la Línea 1 del Metro de Bogotá entrará en operación comercial total el 14 de marzo de 2028, momento en el que el sistema conectará el suroccidente con el centro-norte de la ciudad. A corte del 31 de enero de 2026, la Línea 1 del Metro ya suma 10.650 metros de viaducto, lo que representa uno de los avances más importantes en la estructura principal del sistema. Ese tramo elevado atraviesa puntos estratégicos del sur y el occidente de Bogotá, incluyendo Kennedy y la avenida Villavicencio, y ahora avanza con fuerza sobre la Caracas, donde tres vigas lanzadoras están instalando las piezas del viaducto de manera simultánea para acelerar los tiempos de obra. Uno de los tramos más complejos es el cruce de la avenida 26, donde no se construye un viaducto tradicional, sino un puente de aproximadamente 100 metros de longitud. Allí, cada columna descansa sobre entre 12 y 20 pilotes que pueden alcanzar hasta 60 metros de profundidad. Este tipo de estructuras permite que el Metro cruce zonas de alto tráfico y suelos complejos sin afectar la estabilidad de la obra ni la operación de las vías existentes. Además del trazado actual, la Alcaldía confirmó que la meta del gobierno distrital es dejar adjudicada la extensión de la Línea 1 desde la calle 72 hasta la calle 100. El proyecto ya cuenta con factibilidad aprobada y se encuentra en la fase de selección de la firma que evaluará la propuesta técnica. De concretarse, esta ampliación llevará el Metro más al norte de la ciudad, conectando zonas empresariales y residenciales con el sistema férreo. Los trenes de la Línea 1 son fabricados en China por una de las principales compañías ferroviarias del mundo. Cada unidad es sometida a rigurosos controles de calidad antes de ser enviada a Colombia, donde se repite el proceso de verificación técnica previo a su entrada en operación. Este modelo de producción y pruebas garantiza trenes eléctricos modernos, con menor impacto ambiental y altos estándares de seguridad para los usuarios.