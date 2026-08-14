El proyecto promete transformar la movilidad urbana entre la zona norte y el centro de la ciudad.

La Línea 6 del Metro de São Paulo fue confirmada oficialmente como una de las obras subterráneas más ambiciosas de América Latina. El trazado tendrá 15,3 kilómetros, contará con 15 estaciones y conectará Brasilândia con São Joaquim en un tiempo estimado de menos de 23 minutos cuando opere a plena capacidad, reduciendo de manera drástica los recorridos que hoy pueden tardar hasta 90 minutos en bus. El proyecto es desarrollado por la Concessionária Linha Universidade, cuyo principal accionista es Acciona.

La noticia tomó fuerza luego de la entrada en operación asistida de las primeras seis estaciones, que comenzaron a funcionar con acceso gratuito en una fase inicial. La línea forma parte de una alianza público-privada entre el Gobierno del Estado de São Paulo y la concesionaria responsable de la obra.

Además del impacto en movilidad, el proyecto busca beneficiar a cientos de miles de usuarios cada día y disminuir de forma importante los tiempos de viaje entre barrios densamente poblados del norte paulista y el centro histórico de la ciudad. La ficha oficial del proyecto señala una extensión de 15,3 km y 15 estaciones, de las cuales 10 son subterráneas y 5 en superficie.

¿Cuál será el recorrido completo de la Línea 6 del Metro de São Paulo?

El recorrido completo unirá Brasilândia con São Joaquim, atravesando 15 estaciones distribuidas entre la zona norte y el centro de São Paulo. En la primera fase ya fueron habilitadas:

João Paulo I

Freguesia do Ó

Santa Marina

Água Branca

SESC-Pompeia

Perdizes

Cuando toda la línea esté terminada, el corredor permitirá una conexión rápida con otros sistemas de transporte masivo y reducirá significativamente los transbordos diarios de miles de personas.

La Línea 6 del Metro tendrá 15,3 kilómetros construidos y atravesará 15 estaciones en menos de 23 minutos: el recorrido completo. Imagen creada con ChatGPT

¿Cuánto tiempo tardará el viaje entre Brasilândia y São Joaquim?

La estimación oficial indica que el trayecto completo tomará menos de 23 minutos en metro. Actualmente, el mismo desplazamiento puede demandar cerca de 90 minutos en bus, por lo que la reducción superará una hora en muchos casos.

Ese ahorro de tiempo es uno de los principales argumentos del proyecto, ya que impacta directamente en la calidad de vida de quienes trabajan o estudian en el centro de São Paulo.

¿Cuántos pasajeros moverá la Línea 6 del Metro cada día?

Las proyecciones del proyecto estiman una demanda cercana a 633.000 pasajeros diarios una vez entre en operación plena. La ficha técnica de financiamiento señala además un beneficio potencial para alrededor de 780.000 personas por día gracias a la mejora de conectividad y a la reducción de tiempos de viaje.

¿Qué tecnología tendrán los nuevos trenes de la Línea 6?

La Línea 6 operará con trenes de última generación fabricados por Alstom en acero inoxidable. Los convoyes fueron diseñados para transportar hasta 2.044 pasajeros y alcanzar velocidades de hasta 80 km/h.

Entre los sistemas anunciados se incluyen:

conteo automático de pasajeros,

mapas dinámicos de las líneas,

monitores informativos,

videovigilancia,

sistemas avanzados de seguridad.

En una etapa futura, la operación incorporará automatización integral mediante tecnología CBTC GoA4, lo que permitirá circulación sin conductor.

¿Cómo se monitorearon los túneles y las estructuras durante la excavación?

El programa implementado incluyó sensores triaxiales en edificios, revestimientos de túneles y puntos críticos, además de dispositivos ópticos para medir asentamientos diferenciales. Las lecturas se enviaban automáticamente a una plataforma digital para análisis continuo.

Según la información técnica divulgada por Acciona, el esquema híbrido permitió:

aumentar la resolución temporal de las mediciones,

detectar cambios rápidos en el terreno,

reducir costos operativos mediante reubicación de sensores,

minimizar visitas presenciales de inspección.

La estrategia de monitoreo se aplicó en decenas de estructuras y en tramos cercanos a las líneas operativas 1 y 4 del Metro de São Paulo.

¿Cuándo estará completamente terminada la Línea 6 del Metro?

Aunque las primeras seis estaciones ya operan en modalidad asistida, la línea completa aún se encuentra en ejecución. Las autoridades y la concesionaria avanzan por etapas hasta completar las 15 estaciones previstas y habilitar el corredor integral entre Brasilândia y São Joaquim.