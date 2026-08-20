En Estados Unidos es común secar toda la ropa en secadora, pero en Colombia es inaceptable: priorizan las tradiciones

Lavar las sábanas en agua caliente o en agua fría: cuál es la forma correcta y por qué recomiendan hacerlo solo de esta manera

No todos lo saben .

La manera de secar la ropa puede parecer una tarea doméstica universal, pero los hábitos y el equipamiento disponible cambian considerablemente de un país a otro.

En Estados Unidos, la secadora forma parte del equipamiento habitual de millones de viviendas. Según datos preliminares de la Administración de Información Energética (EIA), en 2024 unos 111,3 millones de hogares estadounidenses tenían una secadora, sobre un total de 132,5 millones de viviendas relevadas.

En Colombia, en cambio, también sigue presente una alternativa mucho más sencilla, dejar que las prendas se sequen naturalmente, utilizando tendederos ubicados en patios, balcones o zonas de ropas.

El método para secar la ropa que sigue presente en Colombia

Se trata del secado al aire, un procedimiento que no requiere una máquina adicional después del lavado. Las prendas húmedas se extienden dejando suficiente espacio para favorecer la circulación del aire hasta que pierden la humedad.

Este método permite, además, evitar el consumo energético de una secadora y puede resultar apropiado para prendas cuyos fabricantes desaconsejan el secado mecánico.

Por qué en Estados Unidos es tan habitual utilizar secadora

La diferencia se aprecia especialmente al observar la presencia de este electrodoméstico en los hogares estadounidenses. Los datos de la EIA muestran que aproximadamente el 84% de las viviendas relevadas en 2024 disponía de una secadora.

En Estados Unidos es común secar toda la ropa en secadora, pero en Colombia es inaceptable: priorizan las tradiciones Fuente: Shutterstock

Su utilización permite completar el proceso de lavado y secado sin depender de las condiciones meteorológicas ni disponer de un espacio exterior para tender las prendas.

El secado al aire, por su parte, depende de factores como la humedad, la temperatura, la ventilación y el espacio disponible. Por eso, el tiempo necesario puede variar considerablemente entre una ciudad colombiana y otra.

Qué prendas conviene dejar secar al aire

No todas las prendas están diseñadas para soportar las temperaturas y movimientos de una secadora. Antes de elegir cualquiera de los dos métodos, resulta importante revisar los símbolos de cuidado presentes en la etiqueta.

Materiales delicados o determinadas prendas pueden requerir secado natural, horizontal o a la sombra para conservar mejor su forma y características.