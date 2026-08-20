Poner bicarbonato y detergente en las zapatillas blancas: para qué sirve y por qué lo recomiendan los expertos

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Las zapatillas blancas pueden perder rápidamente su aspecto original debido al polvo, el barro y las manchas que se acumulan con el uso diario. Aunque existen productos específicos para limpiarlas, una combinación casera puede ayudar a recuperar su apariencia.

El bicarbonato de sodio y el detergente líquido pueden utilizarse para preparar una pasta de limpieza que ayuda a desprender la suciedad adherida a determinadas superficies del calzado.

Mientras el detergente actúa sobre grasas y otros residuos, la acción ligeramente abrasiva del bicarbonato puede facilitar la eliminación mecánica de algunas manchas al frotar.

¿Para qué sirve poner bicarbonato y detergente en las zapatillas blancas?

La combinación puede resultar útil para realizar una limpieza superficial de la tela y, especialmente, de las partes de goma, donde suelen aparecer manchas y marcas difíciles de retirar únicamente con agua.

Para preparar la mezcla se puede colocar una pequeña cantidad de bicarbonato de sodio y detergente, agregando unas gotas de agua hasta conseguir una pasta fácil de aplicar.

Luego, se recomienda extenderla sobre las zonas sucias con ayuda de un cepillo de cerdas suaves y realizar movimientos delicados para desprender los residuos sin ejercer demasiada presión.

Cómo limpiar las zapatillas blancas sin dañarlas

Antes de comenzar, es conveniente retirar los cordones y eliminar el polvo o barro seco con un cepillo. Después puede aplicarse la preparación únicamente sobre las áreas que necesitan limpieza.

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Una vez finalizado el cepillado, hay que retirar completamente los restos de producto con un paño húmedo o mediante el método de enjuague admitido por el fabricante y dejar secar las zapatillas naturalmente, lejos de fuentes intensas de calor.

También es recomendable realizar primero una prueba en una zona pequeña y poco visible, ya que no todos los materiales reaccionan de la misma manera.

En qué zapatillas no conviene utilizar este método

Este truco no es adecuado para cualquier tipo de calzado. Materiales delicados como cuero, gamuza o nobuk pueden requerir productos y procedimientos específicos.

Además, algunos fabricantes desaconsejan sumergir el calzado o utilizar determinados limpiadores porque podrían afectar pegamentos, acabados, colores o componentes internos.

Por eso, antes de recurrir al bicarbonato y detergente, conviene revisar las indicaciones de cuidado de cada zapatilla. En modelos blancos de materiales compatibles, una limpieza cuidadosa puede ayudar a eliminar suciedad superficial y mejorar su apariencia sin recurrir a métodos más agresivos.