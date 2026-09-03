Confirmado por las Fuerzas Armadas: los jóvenes entre 18 y 24 deben realizar el servicio militar: será por un año y recibirán un salario mínimo.

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El Ejército Nacional de Colombia abrirá en octubre el proceso de incorporación del cuarto contingente de 2026, dirigido a jóvenes de todo el país que cumplan con los requisitos establecidos. La convocatoria contemplara miles de lugares y ofrecerá una bonificación mensual equivalente a un salario mínimo.

El proceso comenzará el 1° de octubre y se desarrollará durante todo el mes, por lo que los interesados tendrán hasta el 31 para acercarse a las zonas y distritos militares. La Fuerza prevé incorporar miles de hombres y mujeres.

La convocatoria estará dirigida a colombianos mayores de 18 años y hasta un día antes de cumplir los 24. En el caso de los hombres, la legislación establece la obligación de definir su situación militar, mientras que las mujeres pueden prestar el servicio de manera voluntaria.

Servicio militar 2026: quiénes pueden incorporarse durante octubre

De acuerdo con la información difundida por el Ejército Nacional, quienes quieran formar parte del cuarto contingente deberán cumplir una serie de condiciones.

Los principales requisitos son ser colombiano o colombiana, tener 18 años cumplidos y no haber alcanzado todavía los 24, registrarse en el portal oficial de incorporación y superar satisfactoriamente las etapas de selección y los exámenes médicos correspondientes.

En el caso de las mujeres que quieran incorporarse voluntariamente, el Ejército establece además la presentación de una prueba de embarazo con resultado negativo como parte del proceso médico.

Los interesados podrán realizar el registro en el portal oficial de incorporación para el servicio militar o acercarse al Distrito Militar más cercano para recibir orientación.

Confirmado por las Fuerzas Armadas: los jóvenes entre 18 y 24 deben realizar el servicio militar: será por un año y recibirán un salario mínimo. Gemini.

Cuánto dura el servicio militar y cuánto recibirán los jóvenes

Para el cuarto contingente, el Ejército informó que los seleccionados prestarán el servicio durante 12 o 18 meses, de acuerdo con las condiciones aplicables a cada caso y las necesidades institucionales.

Durante ese período recibirán una bonificación mensual equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente. El esquema también contemplara otros beneficios económicos una vez finalizado el servicio.

Entre ellos aparece una bonificación adicional equivalente a un salario mínimo para vestuario al finalizar el período y otro reconocimiento equivalente a 1,5 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Además, los incorporados contarán con servicios de salud, acceso a programas del SENA, beneficios educativos y descuentos, entre otras posibilidades.