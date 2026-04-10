Hay una escena que se repite en casi todas las empresas que deciden expandirse en América latina. El producto funciona, los clientes aparecen, el equipo ve tracción real. Y entonces alguien hace la pregunta que nadie anticipó: ¿cómo nos pagan? No es un problema de producto ni de demanda. Es un problema de infraestructura de pagos. Y tiene nombre: fragmentación. Cada mercado es un proyecto nuevo. Una sociedad local, un procesador diferente, regulaciones que cambian de país en país. Lo que parece un detalle operativo se convierte en el principal freno del crecimiento. Rebill llegó para cerrar esa brecha. Una sola integración para cobrar en moneda local en la Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y los Estados Unidos, sin necesidad de armar estructura legal en cada país, con acceso a tarjetas, billeteras digitales, transferencias bancarias y métodos de pago locales, y con la posibilidad de exportar los fondos en dólares o en la moneda que el comercio elija. Rebill fue fundada en 2020 por Nahuel Candia (31). Su propuesta inicial apuntaba a resolver la gestión de suscripciones y la cobranza recurrente en América latina. Para operar, la empresa se integraba con proveedores como Mercado Pago, Stripe y Dlocal, pero ese esquema reveló una limitación estructural. “El cliente tenía que registrarse con nosotros y además con cada uno de esos proveedores por separado”, recuerda Candia. Esa fricción los llevó a tomar la decisión que cambiaría todo: construir su propia infraestructura. Pasaron por Start-Up Chile en 2020 y en 2022 entraron a Y Combinator. En total levantaron USD 4 millones en una seed round liderada por Tiger Global, SV Angel, Soma Capital y Magma, tres de los fondos más relevantes a nivel global. Hoy operan en seis mercados con infraestructura local completa en cada uno. Y lo hacen con un equipo de apenas ocho personas. “Las plataformas más importantes de la región con cobertura similar a la nuestra operan con estructuras de cientos de personas. Lo que estamos demostrando en Rebill es que, a través de la tecnología, se puede ofrecer un mejor servicio y escalar sin necesariamente multiplicar los equipos.” Francisco León, responsable de estrategia de Rebill y ex CEO de PayU para Latinoamérica. Hay una distinción técnica que pocos conocen pero que tiene impacto directo en los resultados. Cuando una empresa usa procesamiento internacional, las tasas de aprobación caen al rango del 20 al 45%. El banco emisor clasifica la transacción como compra internacional y aplica filtros más restrictivos. El procesamiento cross-border es otra cosa. La transacción se procesa con adquirencia local, el banco la reconoce como compra doméstica y la tasa de aprobación sube al rango del 60 al 85%. Después, los fondos se repatrían al país de la empresa en dólares o en la moneda elegida. “No es lo mismo procesamiento internacional que procesamiento cross-border. Son dos modelos de infraestructura distintos, con resultados financieros radicalmente distintos”, explica Candia. Esa diferencia es revenue que entra o revenue que se pierde en cada intento de cobro. Triple Ten, una empresa global de educación, lo vivió de cerca. Usaban Stripe para cobrar en América latina, pero cuando un cliente colombiano o argentino pagaba, la conversión generaba diferencias entre lo que mostraba el checkout y lo que se debitaba en la tarjeta. Al migrar a Rebill, vieron un incremento del 80% en la tasa de aceptación. Colombia ocupa un lugar estratégico en la expansión de Rebill. “Es el tercer mercado en tamaño en términos de startups y fintech en la región”, explica Francisco León (44), responsable de estrategia con base en Bogotá. El ecosistema de pagos colombiano se desreguló, el duopolio en adquirencia se abrió, y hoy hay jugadores regulados y no regulados con una dinámica completamente diferente. Eso genera actividad y una perspectiva de crecimiento atractiva. Lo que hace Rebill en ese mercado es habilitar pagos en moneda local con acceso a transferencias bancarias, billeteras electrónicas como Nequi y Daviplata, y todos los medios de pago digitales. Todo a través de una integración sencilla que puede resolverse en días, cuando el estándar del mercado puede llevar semanas o meses. “Una de las grandes barreras en Colombia es que integrar un sistema de pagos puede llevar desde varias semanas hasta meses, tanto por burocracia administrativa como por la complejidad tecnológica. Eso es exactamente lo que venimos a resolver”, dice León. “En Colombia el canal de comunicación más efectivo es WhatsApp, y Rebill te permite automatizar toda la cobranza a través de ese canal. En lugar de tener múltiples herramientas separadas, tenés todo integrado en una sola plataforma.” Francisco León. Hay un problema que la mayoría subestima: cada transacción fallida que no se reintenta es un cliente que quería pagar y no pudo. No es un problema de retención. Es un problema de infraestructura. El motor de Rebill incluye reintentos automáticos, notificaciones por WhatsApp y email, y seguimiento de impagos. Revenue que de otra forma se pierde en silencio, todos los meses, sin que nadie lo mida. Para las empresas que cobran por uso, modelo cada vez más común en el mundo de la IA, la plataforma agrupa miles de micropagos y los consolida en una sola facturación mensual. “La mayoría de las plataformas no están preparadas para eso”, dice Candia. “Nuestro motor de suscripciones agrupa todas esas microtransacciones y las consolida en una sola facturación mensual.” Implementarlo no requiere semanas ni equipos técnicos grandes. Cualquier empresa puede registrarse, entrar en modo de pruebas y salir en producción en horas. La plataforma soporta API, SDK y links de pago multimoneda y multiidioma que no requieren ninguna integración técnica. El modelo de negocio acompaña esa lógica: sin costo fijo mensual, sin letra chica. Se cobra una tarifa por transacción procesada y por los servicios activados. Una estructura pensada para empresas que quieren crecer en la región sin que la capa de pagos se convierta, otra vez, en el freno.