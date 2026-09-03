En esta noticia ¿Cuáles son los cortes de agua programados?

El racionamiento de agua ha finalizado, marcando el fin de una etapa crítica en el servicio en Colombia. Sin embargo, algunos distritos de continuarán experimentando cortes parciales por un periodo máximo de 24 horas.

Durante este jueves 3 de septiembre, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) llevará a cabo interrupciones del servicio por trabajos de mantenimiento que buscan mejorar la infraestructura y garantizar un suministro más eficiente en el futur.

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Cortes de agua en Colombia (foto: Pexels).

¿Cuáles son los cortes de agua programados?

Las localidades que sufrirán cortes de suministro de agua, las calles afectadas, los horarios de aplicación y los motivos de la reducción del suministro son los siguientes:

La Candelaria

Los cortes de suministro se realizarán en Germania, Las Aguas de la Calle 18 a la Calle 12D, entre la Carrera 5 Este a la Carrera 1A desde las 08:00 a.m. por mantenimiento correctivo.

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Barrios Unidos

Cortes programados paraGalerías, Benjamín Herrera, San Luis de la Calle 53 Bis a la Calle 68, entre la Carrera 24 a la Carrera 30 de desde las 9:00 a.m. por mantenimiento preventivo.

Los Mártires

Cortes en Santa Isabel De la Carrera 27 a la Avenida Carrera 30, entre la Calle 8 Sur a la Calle 12A Sur desde las 9:00 a.m. por cambio de hidrante y válvula.

Kennedy

Interrupciones del suministro enProvivienda, Carvajal De la Avenida Calle 26 Sur a la Avenida Carrera 72, entre la Transversal 72N a la Transversal 68F desde las 9:00 a.m. por instalación de Accesorios.

Usme

Cortes en Brazuelos, Usminia, Villa Anita, La Requilina, El Uval, Usme, Olarte De la Calle 101 Sur a la Calle 140 Sur, entre la Carrera 9 a la Carrera 3 Este desde las 10:00 p.m. por mantenimiento preventivo.

Kennedy

Cortes en Argelia II, Bosa, Carmelo Sur, Casa Blanca Sur, Class, Class Roma, El Carmelo, El Class, El Danubio Azul, La Paz Kennedy, Portal de Cali, Sinai De la Avenida Carrera 80 a la Carrera 82G Bis, entre la Calle 54 Sur a la Calle 58A Sur De la Carrera 82A Bis a la Avenida Carrera 86, entre la Calle 54 Sur a la Calle 60 Sur desde las 10:00 a.m. por mantenimiento preventivo.

Soacha