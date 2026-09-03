Debido a la devaluación de la divisa local, varios individuos optan por proteger sus fondos con euros para no sufrir pérdidas frente al aumento de precios. Para lograrlo, es fundamental estar al tanto del valor de cambio y las fluctuaciones que ha experimentado en el mercado para determinar cuándo es oportuno hacer una inversión.

Este jueves, 3 de septiembre de 2026 , la cotización del euro en los principales bancos de Colombia es de 3.654,99 pesos colombianos.

En el mercado del Euro, la cotización subió 4.08% en la última semana, pero cayó -16.31% en el último año, lo que sugiere un rebote reciente dentro de una tendencia bajista.

La volatilidad del euro durante la última semana

La volatilidad económica del Euro en la última semana fue del 47.18%, significativamente mayor que la volatilidad anual del 21.63%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

En las dos últimas sesiones, el Euro subió frente al peso colombiano.

En diez días, el euro cayó tres jornadas, repuntó tres, retrocedió dos y cerró con dos avances; panorama volátil y sin sesiones estables.

La cotización del Euro ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda frente a las divisas contemporáneas.

¿Cuánto cuesta comprar 100 euros en Colombia?

Este jueves, 3 de septiembre de 2026,

El costo de comprar 100 euros en Colombia es de 365499.00 pesos colombianos (a 3654.99 pesos por euro); 200 euros cuestan 730998.00 pesos colombianos y 500 euros, 1827495.00 pesos colombianos.

¿Dónde vender o comprar euros en Colombia?

Los ciudadanos que quieran adquirir o liquidar euros en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes:

_ Entidades bancarias: una de las opciones más confiables y convencionales son las entidades bancarias, aunque es importante considerar que pueden aplicar cargos extra por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union.

Recomendaciones para quienes necesiten comprar o vender euros en Colombia

Para comprar euros, usa bancos o casas de cambio autorizadas; compara tasas y comisiones y evita vendedores informales. Verifica el registro oficial del establecimiento y solicita comprobante.

Para vender euros, lleva tu documento y realiza la operación en plataformas o puntos oficiales con buena reputación. Evita anticipos y grandes montos en efectivo; prioriza transferencias seguras y cuenta el dinero en el lugar.