Debido a la devaluación de la divisa local, varios individuos optan por proteger sus fondos con reales para no sufrir pérdidas frente al aumento de precios. Para lograrlo, es fundamental estar al tanto del costo de la divisa y de los cambios que ha experimentado en el mercado para determinar cuándo es oportuno hacer una inversión.

Este jueves, 3 de septiembre de 2026 , la cotización del real en los principales bancos de Colombia es de 618,78 pesos colombianos.

En la última semana, la cotización del Real subió 1.63%, pero en el último año cayó 11.19%, lo que indica un repunte reciente dentro de una tendencia bajista.

El precio del día.

La volatilidad del real durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Real, que es del 10.21%, indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 15.80%.

En la última sesión la cotización del Real bajó frente al peso colombiano.

Además,

El Real tuvo un sesgo alcista: cayó al inicio, subió varios días, se estabilizó a mitad, retomó las alzas y cerró con una corrección, dejando saldo positivo en los 10 días.

¿Dónde comprar reales en Colombia?

Las personas que necesiten comprar o vender reales en Colombia tienen varias alternativas. Estas son las siguientes:

_ Bancos: una de las alternativas más seguras y tradicionales son los bancos, aunque es necesario tener en cuenta que pueden llegar a implementar comisiones adicionales por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria, como Western Union.

Recomendaciones para comprar y vender reales en Colombia

Para conseguir el mejor tipo de cambio y no perder dinero ten en cuenta los siguientes puntos: