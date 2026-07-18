Desentierran monedas y lingotes de oro en un campo arado y son de un solo país (Fuente: ChatGPT).

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Arqueólogos dedicados al estudio de la Europa antigua han confirmado el hallazgo de un tesoro de oro enterrado en una zona rural adyacente a la ciudad de Pilsen, en la República Checa. Este descubrimiento, que incluye monedas y pequeños bloques de metal precioso, fue posible gracias a una serie de relevamientos técnicos que identificaron anomalías en el subsuelo y definieron el área de excavación.

Desde el Museo y Galería del Norte de Pilsen han indicado que las piezas recuperadas ofrecen información crucial sobre la ocupación celta en esta parte de Europa Central. Según han explicado, el conjunto se destaca por su antigüedad y su notable nivel de preservación, lo cual facilitará futuros estudios sobre la organización social, económica y cultural de las comunidades que habitaron la región en siglos pasados.

Especialistas del Instituto Arqueológico de la Academia Checa de Ciencias han señalado que las próximas fases de investigación incluirán estudios isotópicos avanzados. Estos análisis se llevarán a cabo con el objetivo de determinar el origen geográfico del oro, para establecer si fue extraído de yacimientos locales o si llegó a la región mediante antiguas redes de intercambio a larga distancia.

Encuentran oro en República Checa: así fue hallado el tesoro

De acuerdo con los investigadores, los objetos encontrados pudieron haber sido depositados como parte de intercambios comerciales antiguos o enterrados de forma intencional con un significado simbólico o ceremonial. En el mismo sector también aparecieron restos óseos de un caballo y herramientas metálicas, hallazgos que refuerzan la hipótesis de que el sitio habría tenido un uso ritual o estuvo vinculado a prácticas económicas primitivas.

El descubrimiento se remonta a varios años atrás, antes de que el hallazgo despertara interés público. En 2021, una persona que exploraba el área con un detector de metales detectó restos de una moneda antigua, atribuida al siglo II a.C.. A partir de ese primer indicio, el lugar, utilizado para actividades agrícolas, pasó a ser examinado mediante excavaciones arqueológicas planificadas, coordinadas para no interferir con los ciclos productivos del terreno.

Descubren un tesoro de oro en Pilsen, República Checa, que revela secretos de la Europa antigua.

Hallan tesoro: monedas y lingotes de oro en Pilsen

El director del MGSP, Pavel Kodera, declaró que el yacimiento “presenta una considerable cantidad de objetos metálicos diminutos pero extraordinarios, siendo predominantemente monedas, aunque también se han hallado lingotes, escamas de oro en bruto, pendientes y fragmentos de pulseras”.

Claves del sorprendente descubrimiento científico