Sandra Ortiz volvió a aparecer públicamente después de abandonar la detención por vencimiento de términos y sus declaraciones reactivaron el debate político y judicial alrededor del escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). La exfuncionaria del Gobierno Petro aseguró que enfrentará el proceso ante la justicia, pero advirtió que teme por su seguridad y pidió garantías urgentes para continuar con su defensa. Durante una entrevista concedida al programa ‘Aquí y Ahora’ de La FM, Ortiz afirmó que antes incluso de ser capturada denunció ante la Fiscalía un supuesto atentado en su contra. Además, aseguró que durante el tiempo que permaneció privada de la libertad contaba con medidas especiales de protección. “Voy a afrontar este proceso y pido dos cosas: seguridad y garantías procesales”, afirmó la exconsejera presidencial para las Regiones tras recuperar la libertad ordenada por un juez de Bogotá. En sus primeras declaraciones públicas tras salir de prisión, Sandra Ortiz sostuvo que su prioridad ahora es proteger a su familia y garantizar que el proceso judicial avance sin riesgos para su integridad. La exfuncionaria aseguró que teme por su seguridad debido a la exposición mediática y política que ha tenido el caso de corrupción de la UNGRD. Por eso, pidió directamente a la justicia colombiana que mantenga medidas de protección mientras continúa vinculada al proceso penal. Ortiz también recordó que el magistrado Francisco Farfán ya había solicitado esquemas de seguridad cuando fue llamada como testigo ante la Corte Suprema de Justicia. La exconsejera insistió en que enfrentará las investigaciones y reiteró que espera contar con garantías procesales durante las próximas etapas judiciales. El abogado defensor Mauricio Camacho reveló detalles de un presunto atentado que habría sufrido Sandra Ortiz antes de quedar detenida. Según explicó el jurista, el vehículo en el que se movilizaba la exfuncionaria presentó una falla grave en los frenos tras una supuesta manipulación en las mangueras del sistema. Camacho aseguró que este hecho fue denunciado y actualmente hace parte de una investigación. Además, defendió a su clienta afirmando que ha sido “la única mujer que le ha dado la cara a la administración de justicia” dentro del escándalo de la UNGRD. El abogado también lanzó cuestionamientos sobre el manejo del caso y afirmó que alrededor de Sandra Ortiz “construyeron un verdadero falso positivo”. La Fiscalía General de la Nación investiga a Sandra Ortiz por presunta participación en una red de corrupción relacionada con contratos y pagos irregulares dentro de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Según el ente acusador, la exfuncionaria habría servido como intermediaria para la entrega de millonarios sobornos a congresistas con el objetivo de asegurar apoyo político a proyectos del Gobierno Nacional. Por estos hechos, enfrenta cargos por lavado de activos y tráfico de influencias. Las investigaciones apuntan a que Ortiz habría tenido contacto con recursos entregados presuntamente por exdirectivos de la UNGRD, entre ellos Olmedo López y Sneyder Pinilla. Aunque Sandra Ortiz quedó libre, el proceso judicial seguirá avanzando en los tribunales colombianos. La Fiscalía todavía puede presentar pruebas, testigos y nuevos elementos durante el juicio para intentar demostrar la responsabilidad de la exfuncionaria dentro del escándalo de corrupción de la UNGRD. La defensa, entretanto, insiste en que Ortiz es inocente y sostiene que el caso ha tenido un fuerte componente político desde el inicio de las investigaciones. Será finalmente la justicia colombiana la que determine si Sandra Ortiz tiene responsabilidad penal o si queda absuelta dentro de uno de los escándalos más delicados que ha enfrentado el Gobierno Petro.