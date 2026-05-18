La deportación de Alex Saab desde Venezuela hacia Estados Unidos abrió un nuevo capítulo político y judicial que ya empezó a mover el tablero electoral en Colombia. La figura del empresario barranquillero, señalado durante años como operador financiero del chavismo, reapareció en el centro de la discusión pública y ahora salpica directamente la campaña presidencial de 2026. Las declaraciones de líderes políticos, exfuncionarios de inteligencia y candidatos presidenciales provocaron una nueva ola de acusaciones cruzadas sobre presuntos vínculos con el régimen de Nicolás Maduro, financiación política y operaciones financieras bajo investigación internacional. El caso tomó aún más fuerza luego de que Saab aterrizara en Miami escoltado por agentes federales estadounidenses, tras ser deportado por el gobierno venezolano. La deportación de Saab reactivó cuestionamientos que durante años habían permanecido en segundo plano. La situación escaló rápidamente luego de que la senadora y candidata presidencial Paloma Valencia enviara un mensaje indirecto contra Abelardo de la Espriella, quien fue abogado del empresario durante varios años. Desde Santander, Valencia insinuó que Saab podría volver a buscar respaldo jurídico de figuras que hoy participan activamente en la política nacional. Aunque evitó mencionar nombres directamente, la referencia hacia De la Espriella fue interpretada como evidente dentro del escenario político colombiano. La candidata del Centro Democrático aseguró además que el empresario tendría información sensible no solo sobre aspirantes presidenciales, sino también sobre personas que actualmente hacen parte del poder en Colombia. Sus declaraciones aumentaron la presión política alrededor del caso y convirtieron nuevamente a Saab en tema central de campaña. La relación entre Alex Saab y Abelardo de la Espriella ha sido ampliamente conocida en Colombia. El abogado barranquillero lideró durante años la defensa del empresario en procesos relacionados con presunto lavado de activos y negocios vinculados al régimen venezolano. Ahora, con De la Espriella convertido también en figura política y aspirante presidencial, ese pasado volvió a generar controversia. El senador Iván Cepeda cuestionó públicamente las antiguas alianzas entre litigantes y el empresario, asegurando que los votantes deberían analizar esos antecedentes bajo criterios éticos rigurosos. La polémica tomó fuerza adicional después de que resurgieran entrevistas y declaraciones antiguas relacionadas con Saab, así como cuestionamientos sobre otros clientes representados por De la Espriella a lo largo de su trayectoria profesional. Aunque en el pasado existieron investigaciones preliminares sobre supuestos vínculos con estructuras paramilitares, esos procesos fueron archivados y actualmente no existen condenas ni investigaciones activas contra el abogado relacionadas con esos hechos. Las declaraciones históricas de Gustavo Petro sobre Alex Saab volvieron a circular tras la deportación del empresario a territorio estadounidense. Antes de llegar a la Casa de Nariño, Petro había cuestionado públicamente al barranquillero y lo describía como una figura clave dentro de redes financieras y políticas relacionadas con el chavismo. En 2020, cuando todavía era senador de oposición, Petro comparó a Saab con el llamado “Ñeñe Hernández” y afirmó que representaba estructuras criminales modernas ligadas al poder político. Más adelante, durante la campaña presidencial de 2022, el hoy mandatario volvió a mencionar al empresario al señalarlo de estar detrás de filtraciones que afectaban su candidatura. Sin embargo, el tono del Gobierno cambió después de que Saab fuera liberado en 2023 mediante un intercambio de prisioneros entre Estados Unidos y Venezuela. Desde entonces, Petro manejó el tema con cautela diplomática debido al restablecimiento de relaciones con Caracas y las negociaciones regionales relacionadas con la “paz total”. Ahora, con Saab nuevamente bajo custodia estadounidense, el caso amenaza con convertirse otra vez en un factor incómodo para sectores políticos cercanos al Gobierno. Uno de los pronunciamientos que más impacto generó fue el del general retirado Juan Carlos Buitrago, exdirector de la Policía Fiscal y Aduanera. En una entrevista radial aseguró que las investigaciones realizadas junto a autoridades estadounidenses permitieron detectar operaciones de espionaje, lavado de activos y uso de empresas fachada relacionadas con Saab. Según explicó, las pesquisas identificaron decenas de compañías utilizadas para ensamblar cajas CLAP en Barranquilla y Cartagena, productos que posteriormente eran enviados a Venezuela. También sostuvo que varias inspecciones detectaron alimentos vencidos o que incumplían normas sanitarias. Buitrago afirmó además que Saab tendría información sensible sobre operaciones financieras, empresarios y actores políticos tanto de Colombia como de Venezuela. Incluso señaló que el empresario podría convertirse en un “testigo clave” para la justicia estadounidense debido al conocimiento que tendría sobre estructuras económicas del chavismo. Las declaraciones del exoficial también incluyeron referencias a presuntas investigaciones sobre financiación política y movimientos de dinero en efectivo, afirmaciones que ya empezaron a generar fuertes repercusiones en el debate electoral colombiano. El futuro judicial de Alex Saab en Estados Unidos se convirtió en una de las mayores incertidumbres del momento. Las autoridades norteamericanas consideran que existen pruebas suficientes para avanzar en procesos relacionados con corrupción y lavado de dinero. Sin embargo, crecen las versiones sobre una posible negociación judicial a cambio de colaboración con fiscales federales. Según distintas versiones conocidas en medios internacionales, Saab tendría información sobre contratos petroleros, operaciones de oro, gas y presuntos movimientos financieros relacionados con el régimen venezolano. La posibilidad de que entregue detalles sobre empresarios o figuras políticas mantiene en alerta a distintos sectores tanto en Caracas como en Colombia. Por eso, la deportación del empresario ya no solo representa un asunto judicial internacional, sino también un nuevo elemento de presión dentro de la campaña presidencial colombiana de 2026. Con información de EFE.-