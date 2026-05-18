Los pasaportes modernos incorporan tecnologías que facilitan el control migratorio y la verificación de identidad. Entre ellas se encuentra el uso de chips con identificación por radiofrecuencia (RFID), un sistema que almacena información básica del documento y datos biométricos del titular. A raíz de esto, comenzó a circular una recomendación llamativa entre viajeros frecuentes: envolver el pasaporte en papel aluminio. Aunque puede parecer extraño, la práctica está relacionada con una medida simple de protección digital frente a posibles lecturas no autorizadas. Muchos pasaportes emitidos en los últimos años incluyen un chip RFID, diseñado para agilizar procesos en aeropuertos y puestos migratorios. Este pequeño dispositivo permite que las autoridades lean cierta información del documento sin necesidad de contacto físico. La preocupación de algunos viajeros surge por la posibilidad de que terceros intenten captar esa señal con dispositivos especializados. Por eso, envolver el pasaporte en papel aluminio funciona como una barrera física que puede bloquear o debilitar señales de radiofrecuencia. Si bien no se trata de una obligación ni de una recomendación oficial de autoridades migratorias, esta práctica se popularizó como una medida adicional de privacidad y resguardo de datos. Los chips RFID almacenan información vinculada al documento, entre ella: Estos sistemas fueron incorporados para mejorar la seguridad documental y reducir falsificaciones, además de acelerar controles fronterizos en distintos países. El papel aluminio puede funcionar como una especie de bloqueador físico de ondas electromagnéticas, similar al principio de una jaula de Faraday. Al envolver el documento, se limita la posibilidad de lectura remota del chip cuando el pasaporte no está en uso. De todos modos, muchos pasaportes actuales ya incorporan cubiertas o materiales diseñados para brindar cierta protección al chip cuando el documento está cerrado. Más allá del uso de aluminio, especialistas en viajes y seguridad digital sugieren adoptar hábitos básicos para reducir riesgos: Estas precauciones apuntan a reforzar la privacidad y el cuidado de uno de los documentos más importantes al momento de viajar al exterior.