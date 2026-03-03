El Gobierno Nacional oficializó el próximo feriado en Colombia y confirmó que el lunes 23 de marzo será día festivo en todo el territorio. La decisión, respaldada por la normativa vigente, configura un nuevo fin de semana largo que impactará el calendario laboral, educativo y comercial del país. Aunque la conmemoración religiosa cae originalmente el jueves 19 de marzo, la aplicación de la llamada Ley Emiliani traslada el descanso al lunes siguiente. Así, trabajadores del sector público y privado, así como estudiantes de colegios y universidades, podrán disfrutar de un puente festivo en el tercer mes del año. El festivo corresponde al Día de San José, una fecha tradicional dentro del calendario católico que honra a San José, esposo de la Virgen María. En 2026, el 19 de marzo cae jueves, pero gracias a la Ley 51 de 1983 —conocida como Ley Emiliani— el descanso se traslada al lunes 23 de marzo. Esta normativa fue creada con el objetivo de promover fines de semana largos, incentivar el turismo interno y dinamizar la economía nacional. Por eso, varios festivos religiosos y cívicos en Colombia se mueven estratégicamente al lunes siguiente. La Ley Emiliani establece que ciertos festivos que no son de fecha inamovible se trasladan al lunes más cercano. Esto aplica principalmente a celebraciones religiosas y algunas conmemoraciones históricas. En la práctica, esto significa que cuando una fecha como el Día de San José cae martes, miércoles o jueves, el descanso oficial pasa al lunes siguiente. De esta manera se garantiza un puente festivo de tres días consecutivos. No todos los festivos se trasladan. Por ejemplo, fechas como el 20 de julio (Independencia de Colombia) o el 7 de agosto (Batalla de Boyacá) se celebran el día exacto en que caen. Además del lunes 23 de marzo (Día de San José trasladado), el calendario de festivos en Colombia para 2026 incluye: