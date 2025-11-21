La Ley Emiliani volvió a ajustar el calendario y definió cuál será el último fin de semana largo del 2025 (Fuente: archivo).

El Gobierno confirmó que el festivo del 8 de diciembre, correspondiente al Día de la Inmaculada Concepción, será el último puente oficial del 2025 luego de los ajustes que introdujo la Ley Emiliani, norma que define el traslado de la mayoría de feriados en Colombia.

Con la actualización del calendario, esta fecha quedó configurada como el cierre de los fines de semana largos del año, un movimiento que impactará la operación escolar, laboral y turística en todo el país.

La decisión ratifica que el festivo del 8 de diciembre se mantendrá sin traslado —como ocurre tradicionalmente por su naturaleza religiosa—, pero al caer en lunes, se convierte automáticamente en un puente de tres días que marca la última ventana de descanso antes de las vacaciones de fin de año.

¿Cuál es el próximo festivo confirmado tras el último puente del 17 de noviembre?

Tras el puente del lunes 17 de noviembre, correspondiente a la Independencia de Cartagena, el país se prepara para el siguiente descanso oficial: lunes 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción.

Aunque es uno de los feriados que no se modifican por la Ley Emiliani, su coincidencia con un lunes le permite convertirse en un fin de semana largo del 6 al 8 de diciembre, el más esperado por trabajadores, familias y sector educativo antes del cierre del calendario laboral.

La Ley Emiliani confirmó el último puente festivo del 2025 y reorganizó la celebración del 8 de diciembre.

¿Por qué el 8 de diciembre es tan importante para los colombianos?

El 8 de diciembre es una de las fechas religiosas más arraigadas en Colombia y funciona como el pistoletazo de salida para las actividades decembrinas.

Durante este puente, suelen aumentar los desplazamientos por carretera, las reservas de hoteles, los viajes cortos y las celebraciones familiares. Regiones como Antioquia, Eje Cafetero, Boyacá y la Costa Caribe reportan cada año un incremento notable en el flujo turístico debido al inicio de la temporada navideña.

¿Cómo quedó configurado el fin de año festivo tras el ajuste de la Ley Emiliani?

Con los cambios aplicados al calendario del 2025, las dos fechas que cerrarán el año serán:

Lunes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción (puente festivo confirmado).

Jueves 25 de diciembre: Navidad (feriado sin puente, pero día de descanso nacional).

De esta manera, el puente del 8 de diciembre quedará como el último fin de semana extendido del año, ofreciendo una pausa antes de la Navidad y de la llegada de las vacaciones escolares.

¿Qué festivo sigue después del puente del 8 de diciembre?

El siguiente feriado será el 25 de diciembre, aunque este no generará puente al caer en jueves. Aun así, muchas empresas ajustan turnos, horarios y cierres operativos para facilitar la jornada, mientras que los colegios ya estarán en pleno receso académico.