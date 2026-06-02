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Prosperidad Social confirmó la continuidad de las transferencias para beneficiarios priorizados de Renta Ciudadana.

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A partir del 3 de junio, miles de familias colombianas podrán recibir nuevos desembolsos de hasta 550.000 pesos a través de los operadores SuRed y SuperGIROS, encargados de la dispersión de los recursos de varios programas sociales del Gobierno nacional. La entrega de estos apoyos económicos hace parte de los ciclos de pago de Renta Ciudadana, estrategia que busca fortalecer los ingresos de los hogares más vulnerables del país.

El beneficio no se entrega de manera automática a toda la población. Prosperidad Social mantiene criterios de focalización que priorizan a familias en pobreza extrema y pobreza moderada, especialmente aquellas que cuentan con niños pequeños o integrantes con discapacidad que requieren cuidado permanente.

¿Quiénes recibirán hasta 550.000 pesos de Renta Ciudadana desde el 3 de junio?

Los pagos están dirigidos principalmente a hogares clasificados en los grupos A y B del Sisbén IV que cumplen las condiciones establecidas por Prosperidad Social.

Dentro de los beneficiarios priorizados se encuentran:

Familias con niños y niñas menores de seis años.

Hogares en condición de pobreza extrema.

Núcleos familiares con personas con discapacidad que requieren cuidador.

Familias que mantienen actualizada su información en los registros oficiales.

El valor del subsidio no es igual para todos. El monto depende de la conformación del hogar, su clasificación socioeconómica y la línea de intervención asignada por el programa. En algunos casos, los pagos pueden alcanzar los 550.000 pesos por ciclo.

SuRed y SuperGiros depositarán mes a mes 550.000 pesos a los colombianos que tengan estos 4 documentos desde el 3 de junio.

¿Cuáles son los 4 documentos que exigen para recibir el subsidio?

Los hogares interesados en verificar su permanencia dentro del programa deben contar con documentación actualizada que permita validar su condición ante las autoridades.

Los documentos más importantes son:

Cédula de ciudadanía vigente del titular del hogar.

Registro activo y actualizado en el Sisbén IV .

Documento o certificación que permita verificar la composición del hogar cuando sea requerido.

Información actualizada en las bases de datos de Prosperidad Social y demás entidades del Estado.

Tener estos documentos al día facilita la validación de datos y evita inconvenientes durante los procesos de pago y consulta.

¿Cómo consultar con la cédula si tiene un giro disponible en SuRed o SuperGIROS?

Los ciudadanos pueden verificar si hacen parte del listado de beneficiarios mediante los canales oficiales habilitados por Prosperidad Social.

Para realizar la consulta deben:

Ingresar a la plataforma oficial de Renta Ciudadana. Seleccionar la opción de consulta de beneficiarios. Digitar el número de cédula. Confirmar los datos personales solicitados por el sistema.

Una vez completado el proceso, la plataforma indicará si existe un giro disponible, la modalidad de pago asignada y el operador autorizado para la entrega del dinero.

¿Por qué algunos hogares podrían perder el beneficio de Renta Ciudadana?

Prosperidad Social continúa realizando procesos de verificación para garantizar que los recursos lleguen a quienes realmente los necesitan. Por esta razón, algunos hogares pueden ser suspendidos o excluidos del programa.

Las principales causas son:

No cumplir las corresponsabilidades en salud y educación .

No firmar los compromisos exigidos por el programa.

Presentar inconsistencias en la información registrada.

Mejorar sus condiciones económicas.

Acceder a empleo formal que modifique la clasificación socioeconómica del hogar.

La entidad recomienda revisar periódicamente el estado del beneficio para evitar sorpresas en futuros ciclos de pago.

¿Cuánto dinero entrega Renta Ciudadana en 2026?

El programa contempla transferencias diferenciadas según las características de cada hogar. Los montos pueden variar desde valores inferiores hasta llegar a un máximo cercano a los 550.000 pesos por ciclo para las familias priorizadas.

Al tratarse de pagos periódicos durante el año, los hogares que mantengan el cumplimiento de todos los requisitos pueden acumular varios desembolsos, convirtiendo a Renta Ciudadana en uno de los apoyos económicos más importantes para la población vulnerable de Colombia.

Las autoridades insisten en que todas las consultas son gratuitas y que ningún ciudadano debe pagar intermediarios para acceder a los subsidios. Además, recuerdan que los pagos únicamente se realizan a través de canales oficiales autorizados como SuRed y SuperGIROS.