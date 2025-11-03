Una oscura tormenta se acerca: pronostican lluvias intensas y granizo en estas zonas del país.

El IDEAM advirtió que en las próximas horas se desplazará hacia el país una franja de nubes de gran desarrollo que puede generar lluvias intensas, tormentas eléctricas y caída de granizo en varias regiones. El llamado es especial para el Pacífico, el centro y norte de la región Andina, el sur y centro del Caribe y el piedemonte amazónico, donde el tiempo puede pasar rápido de nublado a tormentoso.

De acuerdo con el reporte, las lluvias más fuertes se concentrarían en sectores de Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Antioquia, Caldas, Quindío, Risaralda, Santander, Bolívar, Sucre y Córdoba. En estas zonas ya hay humedad en el suelo, por lo que las autoridades pidieron vigilar deslizamientos y crecientes de ríos y quebradas.

El pronóstico también advierte que, sobre cordilleras y altiplanos como Cundinamarca, Boyacá y Antioquia, no se descarta granizo, sobre todo en las tardes. Por esto, los comités municipales de gestión del riesgo deben activar los planes de monitoreo y emitir avisos tempranos a las comunidades.

Tormenta con lluvias y probabilidad de granizo

El IDEAM indicó que los mayores acumulados de lluvia se esperan en el Pacífico (Chocó, Valle, Cauca y Nariño), centro y norte de la región Andina (Antioquia, Eje Cafetero, Santanderes) y en el sur y centro del Caribe (Córdoba, Sucre y Bolívar). En altiplanos y zonas de montaña se pueden dar episodios de granizo, sobre todo en la tarde y primeras horas de la noche.

Para Cundinamarca, Boyacá y Antioquia se pidió especial cuidado porque las tormentas pueden venir con vientos fuertes, granizo y caída de ramas. También se recomendó vigilar taludes y puntos de ladera por riesgo de deslizamientos.

Tormentas y lluvias: la vigilencia de las autoridades

Las autoridades ambientales mantienen la vigilancia sobre las cuencas de los ríos Atrato-Darién, Bajo Magdalena-Cauca-San Jorge, Caribe litoral, Catatumbo y San Juan. Las lluvias intensas pueden causar crecientes súbitas y desbordamientos en zonas bajas, por lo que se pidió seguir los reportes locales de Gestión del Riesgo.

En departamentos como Chocó, Córdoba, Sucre, Bolívar y Antioquia ya se registraron episodios de inundación en días anteriores, por lo que una nueva jornada de lluvia puede generar encharcamientos o afectaciones en barrios cercanos a ríos y quebradas. Se recomendó no cruzar caudales crecidos y revisar desagües en viviendas.

Recomendaciones ante la tormenta

Asegurar techos y tejas, no refugiarse bajo árboles durante tormentas eléctricas, limpiar canales y bajantes y reportar oportunamente cualquier desbordamiento a los organismos de socorro.