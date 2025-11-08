En esta noticia ¿Qué cuidados tener en cuenta ante la alerta meteorológica del Ideam?

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) informó que varias regiones de Colombia podrían enfrentar condiciones climáticas adversas durante este sábado 8 de noviembre.

Siguiendo la tendencia de toda la semana, se espera un cielo mayormente nublado acompañado de fuertes lluvias en más de diez departamentos del país.

Las autoridades mantienen alertas activas por posibles inundaciones, desbordamientos de ríos y dificultades en la movilidad, especialmente en las zonas más vulnerables del territorio nacional.

¿Cuáles son los municipios de Colombia bajo alerta climática?

Aunque el Ideam indicó una leve disminución en la intensidad de las lluvias, se mantienen pronósticos precipitaciones fuertes en gran parte del país. En las regiones Andina, Pacífica y el norte de la Orinoquia, se espera una nubosidad moderada, mientras que los departamentos que recibirán lluvias intensas son:

Chocó

Cauca

Nariño

Casanare

Arauca

Vichada

Norte de Santander

Noroccidente de Cundinamarca

Occidente de Boyacá

Sur de Bolívar

¿Cómo estará el clima en el resto del país?

En el resto del país, la institución anticipa precipitaciones de menor intensidad en departamentos como Antioquia, Santander, Caldas, Risaralda, Quindío, Valle del Cauca y Córdoba. Mientras tanto, gran parte de la Amazonia y el oriente del Caribe mantendrá condiciones secas o lluvias intermitentes y de corta duración.

En el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se esperan lluvias a lo largo del día, que en algunos casos podrían ir acompañadas de actividad eléctrica.

Para protegerse de estas condiciones, el Ideam recomienda:

Buscar un refugio seguro.

No exponerse en zonas abiertas, debajo de árboles y estructuras metálicas altas.

Evitar actividades deportivas en áreas abiertas en el momento de una tempestad.

Asegurar y revisar el estado de los tejados, y de estructuras elevadas que puedan colapsar en un momento dado, por encima de lo normal, a causa de vientos fuertes.

Adelantar labores de limpieza de techos, canales bajantes y sumidero.

¿Qué cuidados tener en cuenta ante la alerta meteorológica del Ideam?

El Ideam recomienda a alcaldías, gobernaciones, agricultores y población en general: