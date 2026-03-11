Los proyectos relacionados a la jornada laboral a lo ancho y largo de todo el mundo protagonizan los debates más acalorados en la discusión pública: mientras algunos pretenden reducir la cantidad de horas trabajadas, muchos empresarios se posicionan a favor de aumentar la productividad. En este marco, se anunció que todos en el país deberán trabajar 44horas. Empresarios multimillonarios como Elon Musk y uno de los CEOs de Google, SergeyBrin, se posicionaron a favor de que los empleados trabajen una mayor cantidad de horas en Estados Unidos. En contraposición, el dueño de Microsoft Bill Gates aseguró que en un futuro las personas podrán trabajar menos gracias a la inteligencia artificial. Las posturas son cambiantes y disímiles. Sin embargo, el gobierno nacional anunció que la jornada laboral se reducirá de 46 a 44 horas a partir de julio en el marco de un proyecto aprobado por el Congreso que apunta a una disminución paulatina de la cantidad de tiempo trabajado en todo el país. Todos los empleados que se encuentren formalmente registrados -lo que se conoce en la jerga como “en blanco”- podrán beneficiarse de la reducción aprobada y anunciada por el Gobierno, la cual comenzará a regir en todo el territorio nacional a partir de julio de este año. De esta forma, el Poder Ejecutivo apunta a que la jornada se reduzca una vez más en julio de 2026, dentro de un año, de 44 a 42 horas, siempre y cuando se mantenga vigente el proyecto de ley aprobado con antelación y no se susciten cambios en la letra chica de la normativa. Si te encuentras en una empresa y ya estás registrado formalmente como un empleado de dicho lugar, deberás exigir que tu empresa cumpla con la exigencia máxima de horas a partir de julio. La reducción de la jornada laboral puede influir en un inicio en la dinámica laboral, ya que, según estén dispuestas las horas trabajadas, los empleados deben retirarse antes del establecimiento de trabajo y eso puede generar ciertos roces en los empleadores al comienzo. Por otro lado, hay otros desafíos estructurales que las empresas deben tener en cuenta, como las distintas presiones adicionales que pueden ser generadas si no se acompaña de contrataciones o ajustes logísticos.