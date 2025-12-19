El ataque fue atribuido al Frente Camilo Torres del ELN y ocurrió en medio de un paro armado nacional impulsado por la guerrilla. (Fuente: Archivo)

La situación de seguridad en Colombia volvió a agravarse tras un ataque armado del Ejército de Liberación Nacional (ELN) contra una base militar ubicada en el municipio de Aguachica, en el departamento del Cesar. El atentado se produjo en la noche del jueves y dejó al menos cuatro soldados muertos y varios heridos, según confirmaron fuentes oficiales del Ejército Nacional.

El hecho ocurrió mientras el país atravesaba una serie de acciones violentas atribuidas a esa guerrilla, en el marco de un “paro armado nacional” anunciado por el grupo insurgente. La ofensiva incluyó ataques con explosivos, ráfagas de fusil y acciones simultáneas en distintos puntos del territorio colombiano.

El ataque a la base militar se suma a una escalada de violencia que marca el mes de diciembre y que tiene como telón de fondo la suspensión de los diálogos de paz entre el Gobierno de Gustavo Petro y el ELN, congelados desde enero de 2025 tras una ofensiva en el Catatumbo.

¿Cómo fue el ataque del ELN al batallón militar de Aguachica?

El ataque tuvo como blanco el Batallón de Infantería N.° 14 Capitán Antonio Ricaurte, ubicado en la vereda El Juncal, a unos 15 kilómetros del casco urbano de Aguachica. Según el Ejército, los soldados fueron sorprendidos por explosivos, disparos y el uso de drones, lo que provocó graves daños a la infraestructura militar.

Las autoridades atribuyeron el atentado al Frente Camilo Torres Restrepo del ELN, una de las estructuras activas de esa organización guerrillera. Aunque las tropas respondieron al ataque, no lograron evitar un alto número de víctimas y heridos.

El comandante del Ejército, el general Luis Emilio Cardozo, confirmó inicialmente la muerte de cuatro soldados y aseguró que la zona fue asegurada mientras se desarrollaban las operaciones militares correspondientes.

¿Qué relación tiene el ataque con el paro armado nacional del ELN?

El atentado en Aguachica se produjo en medio de un paro armado nacional de 72 horas convocado por el ELN, que comenzó el domingo anterior y estuvo acompañado por una serie de ataques en distintas regiones del país.

Durante ese período, el grupo guerrillero realizó sabotajes a la infraestructura, ataques a la fuerza pública y acciones violentas contra civiles, incluyendo la quema de vehículos, la destrucción de peajes y atentados con explosivos en zonas urbanas.

Según comunicados difundidos por el propio ELN, el paro armado fue justificado como una protesta contra lo que el grupo denominó amenazas de intervención extranjera en Colombia, aunque las autoridades señalaron que estas acciones solo profundizaron el clima de miedo e incertidumbre en la población.

¿Qué dijeron el Ejército y el presidente Gustavo Petro tras el atentado?

Tras el ataque, el presidente Gustavo Petro confirmó la muerte de soldados en la base militar y sostuvo que el atentado evidenció fallas en los sistemas de defensa antidrones. En ese sentido, anunció la compra inmediata de estos sistemas para reforzar la seguridad de las instalaciones militares en todo el país.

El mandatario indicó que se utilizará la figura de urgencia manifiesta para acelerar los procesos de contratación y evitar nuevos ataques de este tipo. Al mismo tiempo, el Ejército Nacional reiteró su respaldo a las familias de las víctimas y aseguró que el hecho no quedará impune.

Las autoridades locales y departamentales del Cesar convocaron mesas de seguridad para evaluar la situación y adoptar medidas que permitan reforzar el control en la zona, mientras continúan las operaciones militares contra el ELN.