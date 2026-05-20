El episodio ocurrió luego de una jornada política en Popayán y, según los dirigentes del Pacto Histórico, por cuestión de minutos evitaron quedar en medio del ataque armado registrado en Cauca.

La tensión por la seguridad en Colombia volvió a subir este martes luego de que el senador electo Kevin Gómez revelara detalles del ataque armado contra el esquema de protección del senador Alexander López en la vía Panamericana, corredor vial que conecta a Popayán con Cali y que se ha convertido en uno de los puntos más críticos por la presencia de grupos armados ilegales.

De acuerdo con Gómez, ambos dirigentes acababan de salir de actividades políticas en la capital caucana cuando hombres armados habrían instalado un retén ilegal sobre la carretera. El senador aseguró que el vehículo en el que él se movilizaba logró pasar primero, mientras que la camioneta blindada asignada a Alexander López quedó rezagada y terminó siendo interceptada.

¿Qué dijo Kevin Gómez sobre el ataque contra Alexander López en Cauca?

El senador electo relató que la situación ocurrió apenas minutos después de abandonar Popayán y aseguró que la diferencia de tiempo fue determinante para evitar una tragedia mayor.

“Nos salvamos por dos minutos”, afirmó Kevin Gómez al referirse al momento en el que el esquema de seguridad de Alexander López fue atacado en la vía Panamericana.

“Nos salvamos por dos minutos”: Kevin Gómez reveló cómo fue el ataque armado contra Alexander López en Cauca. Fuente: Policía Nacional de Colombia Policía Nacional de Colombia

Según explicó el dirigente político, hombres armados dispararon contra la camioneta blindada y uno de los escoltas habría sido retenido durante el hecho violento, aunque posteriormente logró escapar.

El congresista calificó el episodio como extremadamente grave y aseguró que este tipo de ataques ponen en riesgo el ejercicio político en varias regiones del país.

¿Cómo fue el atentado contra el esquema de seguridad de Alexander López?

Las versiones conocidas hasta el momento indican que el ataque ocurrió en un tramo de la vía Panamericana entre Cauca y Valle del Cauca, una zona donde operan estructuras armadas ilegales vinculadas al narcotráfico y otras economías ilícitas.

Alexander López confirmó que hombres armados dispararon ráfagas de fusil contra una de las camionetas de su esquema de seguridad. Sin embargo, explicó que él no iba en ese vehículo al momento del ataque, pues se estaba movilizando en otra camioneta perteneciente al esquema del senador Kevin Gómez.

Esa decisión terminó siendo clave para evitar que resultara herido.

Posteriormente, el presidente Gustavo Petro aseguró que el vehículo blindado del senador fue “rafagueado” por hombres armados y señaló que detrás de los hechos estarían estructuras ilegales comandadas por alias Iván Mordisco y Marlon.

¿Qué pasó en la vía Panamericana entre Popayán y Cali?

La vía Panamericana volvió a quedar en el centro de la preocupación nacional por cuenta de la creciente violencia que afecta al Cauca. En esa zona se han registrado en los últimos meses atentados, retenes ilegales, explosivos y ataques armados atribuidos a grupos disidentes de las antiguas FARC.

Cerca del lugar donde ocurrió el atentado contra el esquema de Alexander López también se registraron hechos violentos recientes que dejaron múltiples víctimas y evidenciaron el deterioro de la seguridad en el departamento.

El presidente Petro cuestionó la falta de presencia permanente de la fuerza pública en este corredor vial y pidió reforzar los controles y la capacidad de reacción ante posibles ataques armados.

¿Qué pidió Kevin Gómez tras el ataque armado en Cauca?

Luego del atentado, Kevin Gómez solicitó mayores medidas de seguridad para los integrantes del Pacto Histórico y para los líderes políticos que recorren territorios afectados por la violencia.

El senador electo aseguró que continuarán adelantando actividades políticas pese a las amenazas y afirmó que no suspenderán sus recorridos por diferentes regiones del país.

“No nos van a silenciar”, sostuvo el dirigente, quien además pidió acompañamiento institucional para garantizar el ejercicio democrático en departamentos golpeados por la presencia de grupos armados ilegales.

También hizo un llamado a las autoridades nacionales para fortalecer los esquemas de protección y evitar nuevos hechos violentos contra dirigentes políticos en medio del ambiente electoral que vive Colombia.

¿Quiénes serían los responsables del ataque contra Alexander López?

Hasta el momento, las autoridades no han entregado un reporte oficial definitivo sobre los responsables del ataque armado registrado en la vía Panamericana.

Sin embargo, las primeras hipótesis apuntan a estructuras ilegales que delinquen en el corredor entre Cauca y Valle del Cauca, una zona estratégica para rutas del narcotráfico y actividades criminales.

El Gobierno nacional relacionó el atentado con grupos armados que mantienen presencia en áreas rurales del Cauca y que en los últimos meses han intensificado acciones violentas contra la fuerza pública y la población civil.

Con información de EFE.-