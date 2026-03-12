Los trenes de dos pisos vuelven a ocupar un lugar central en el debate ferroviario europeo, esta vez en una de las rutas más transitadas del continente. Sin anuncios grandilocuentes ni promesas futuristas, una operadora privada comenzó a incorporar nuevas formaciones que apuntan a resolver un problema concreto: más pasajeros, más frecuencia y mejor experiencia de viaje. Desde fines de 2025, algunas unidades ya circulan de manera regular, aunque el proyecto completo todavía está en desarrollo. El despliegue es gradual y responde a un proceso técnico exigente, que incluye homologaciones internacionales y pruebas operativas antes de su expansión definitiva. Detrás de esta incorporación hay una estrategia clara: reforzar la competitividad del ferrocarril frente a otros medios de transporte y responder a una demanda creciente en corredores clave. El trasfondo del proyecto se entiende mejor al analizar dónde operan estos trenes de dos pisos y cómo se integran al sistema existente. Los trenes de dos pisos en Austria comenzaron a operar en el corredor Viena–Salzburgo, una de las rutas ferroviarias más utilizadas del país. La primera formación entró en servicio comercial en diciembre de 2025, mientras que otras unidades continúan en fase de certificación técnica. Estas formaciones están habilitadas para circular también en Alemania y Hungría, un dato relevante que permite pensar en futuras extensiones regionales. Lejos de ser un experimento aislado, el uso de trenes de dos niveles es una solución probada en Europa, especialmente en trayectos de alta demanda. La incorporación de trenes de dos pisos permite aumentar la capacidad sin sumar más servicios por hora. Cada formación cuenta con seis coches y espacio para más de 500 pasajeros, lo que mejora la oferta en horas pico y reduce los tiempos de espera. En cuanto a prestaciones, estos trenes ofrecen comodidades pensadas para trayectos interurbanos modernos, con foco en eficiencia y confort: Los trenes de dos pisos no son una novedad en el mundo ferroviario, pero su implementación en rutas estratégicas demuestra que siguen siendo una herramienta clave para ampliar capacidad y mejorar el servicio. En Europa, su presencia se consolida como parte de un modelo de transporte más eficiente y sostenible.