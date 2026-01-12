China quiere convertir a estos países de América Latina en potencias mundiales y los respaldará con tecnología de última generación.

China avanza en una estrategia de cooperación económica y tecnológica con varios países de América Latina, en un contexto en el que el comercio bilateral y la inversión muestran un crecimiento sostenido. El gigante asiático se consolidó como uno de los principales socios comerciales de la región y profundizó su vínculo a través de acuerdos de libre comercio, proyectos de infraestructura y transferencia de conocimiento.

Este proceso se desarrolla en el marco de la Iniciativa de la Franja y la Ruta, que impulsa mejoras en infraestructura portuaria, redes logísticas y corredores comerciales digitales, con el objetivo de reducir costos de transporte y ampliar el acceso a los mercados globales. Analistas y exportadores citados por China Daily señalan que esta estrategia abre un nuevo potencial para el comercio y la inversión entre China y América Latina en los próximos años.

Los acuerdos comerciales y la base del vínculo económico

En paralelo, los tratados de libre comercio de alto nivel firmados entre China y países como Chile, Ecuador y Costa Rica funcionan como modelos para futuras alianzas económicas. Estos acuerdos promueven el comercio basado en normas claras, la protección de la propiedad intelectual y prácticas de desarrollo sostenible, en un escenario internacional marcado por el proteccionismo y el unilateralismo.

La relación bilateral también se apoya en la complementariedad de las economías. América Latina aporta abundantes recursos naturales y una sólida producción agrícola, mientras que China ofrece capacidad manufacturera, tecnología y un amplio mercado de consumo, lo que amplía las oportunidades para una cooperación más profunda y diversificada.

El proceso se desarrolla en el marco de la Iniciativa de la Franja y la Ruta.

China avanza además en la actualización del tratado de libre comercio con Perú y mantiene conversaciones para nuevos acuerdos con Panamá y Honduras. A esto se suma un estudio de viabilidad sobre un posible TLC entre China y Colombia, con el objetivo de fortalecer la cooperación comercial y económica entre ambos países.

Inversiones, sectores estratégicos y cifras récord

En el plano empresarial, compañías chinas como BYD, China General Nuclear Power Corp. y China COSCO Shipping Corp. incrementaron su presencia en sectores estratégicos de América Latina, como energías renovables, manufactura, transporte, minería y agroindustria, aportando capital, tecnología y conocimientos técnicos a las economías locales.

El intercambio económico refleja esta dinámica de expansión:

El comercio total entre China y América Latina alcanzó un récord de 518.470 millones de dólares en 2024 , con un crecimiento interanual del 6%.

Entre enero y abril de 2025, el valor comercial ya sumó 162.210 millones de dólares , según datos oficiales de la Administración General de Aduanas de China.

La inversión directa china en la región fue de 14.710 millones de dólares en 2024 y alcanzó 270 millones de dólares durante el primer trimestre de 2025 .

Hasta marzo de este año, empresas latinoamericanas habían establecido 37.000 compañías en China, lo que refleja un flujo de negocios en ambas direcciones.

Este escenario favorece tanto a grandes corporaciones como a firmas medianas. Fabricantes chinos de electrodomésticos, productos industriales y minerales registraron aumentos en sus exportaciones hacia países como Brasil, Perú y Chile, impulsados por la urbanización y la industrialización de la región, que incrementaron la demanda de bienes manufacturados y materias primas procesadas.