El Ejecutivo colombiano definió una nueva hoja de ruta en materia de defensa, que contempla una inversión relevante en tecnología militar y la incorporación de equipamiento avanzado. Entre las medidas anunciadas se destacan la compra de sistemas antidrones y la futura llegada de 17 aviones de combate Gripen, en una apuesta por actualizar capacidades que llevaban años sin renovarse de forma integral.

Los anuncios fueron realizados por el presidente Gustavo Petro a lo largo de 2025 y se inscriben en un contexto marcado por desafíos de seguridad recientes y por la necesidad de adaptar a las Fuerzas Militares a escenarios más complejos. Según el Gobierno, la iniciativa busca responder a amenazas operativas inmediatas, pero también avanzar hacia un rediseño estructural de la política de defensa, con una mirada puesta en el mediano y largo plazo.

Luego del atentado contra el Batallón Ricaurte, ubicado en el corregimiento de Juncal, en el municipio de Aguachica (Cesar), el presidente Gustavo Petro anunció que el Gobierno activará la compra inmediata de sistemas antidrones con el objetivo de fortalecer la seguridad en las instalaciones militares del país. La decisión se enmarca en un refuerzo de las medidas de protección ante hechos recientes que evidenciaron nuevas amenazas operativas.

Compra urgente de sistemas antidrones

Según explicó el jefe de Estado, la adquisición se llevará adelante bajo la figura de urgencia manifiesta, contemplada en la Ley 80, que habilita a acelerar los procesos de contratación en situaciones excepcionales. Este mecanismo se aplica cuando están en riesgo la seguridad nacional o la continuidad del servicio público, permitiendo al Ejecutivo reducir plazos administrativos para responder de manera inmediata a escenarios críticos.

Petro explicó que el país enfrenta un rezago en capacidades tecnológicas de defensa aérea, especialmente frente al uso de drones con fines ofensivos por parte de grupos armados. Según señaló, la inversión destinada a estos sistemas alcanzará un billón de pesos y estará orientada a cubrir necesidades en distintas regiones del territorio nacional.

Claves de la compra de sistemas antidrones

Respuesta directa a ataques recientes contra instalaciones militares.

Contratación bajo la figura de urgencia manifiesta .

Inversión estimada en $1 billón .

Enfoque en protección de bases y unidades estratégicas .

Aplicación de controles posteriores por organismos de vigilancia.

Qué es la urgencia manifiesta y por qué se aplicará en este caso

La urgencia manifiesta es una figura legal que habilita contrataciones rápidas ante situaciones de fuerza mayor, calamidad o hechos que requieren una respuesta inmediata. En este contexto, el Gobierno argumentó que el ataque en Aguachica evidenció riesgos que no pueden ser atendidos mediante los tiempos habituales de compra pública.

Desde el Ejecutivo aclararon que la utilización de este mecanismo deberá estar debidamente sustentada en estudios técnicos, y que los procesos estarán sujetos a control posterior por los organismos competentes.

Colombia concretó la compra de 17 aviones de combate Gripen

En paralelo, el Gobierno avanzó en una de las decisiones más relevantes en materia de defensa de las últimas décadas: la adquisición de 17 aviones de combate Gripen a la empresa sueca Saab, que reemplazarán a la actual flota de aeronaves Kfir, en servicio desde los años ochenta.

El contrato, anunciado por el presidente Petro en noviembre de 2025, tiene un valor de 16,5 billones de pesos e incluye aeronaves nuevas, equipamiento, armamento, capacitación y servicios asociados para la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC).

Detalles principales del acuerdo con Saab

Compra de 17 aeronaves de combate de última generación.

Reemplazo progresivo de los aviones Kfir .

Inclusión de entrenamiento y soporte técnico .

Inversión total estimada en $16,5 billones .

Ejecución del contrato en varias etapas.

Cómo será la nueva flota aérea de la Fuerza Aeroespacial Colombiana

Según la información oficial, el acuerdo contempla la entrega de 15 aviones Gripen E de una plaza y dos Gripen F de dos plazas. Estas aeronaves están diseñadas para misiones de control del espacio aéreo, defensa, reconocimiento y ataques de precisión.

La empresa Saab detalló que los cazas incorporan radares de última generación, sistemas avanzados de guerra electrónica y capacidad para operar con distintos tipos de armamento guiado, lo que amplía de manera significativa las capacidades operativas de la FAC.

Cuándo llegarán los aviones Gripen a Colombia

De acuerdo con el cronograma informado por el fabricante, las entregas de los aviones de combate se realizarán de forma progresiva entre 2026 y 2032, permitiendo una transición gradual desde la flota actual hacia el nuevo sistema aéreo.

Durante ese período, el Ministerio de Defensa prevé avanzar en la formación de pilotos y técnicos, así como en la adecuación de infraestructura necesaria para la operación de las nuevas aeronaves.