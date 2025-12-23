La obra que cambiará Colombia pero obligará a mudarse a más de 200 familias: se invirtieron más de 800 millones de pesos (Fuente: archivo).

El desarrollo de un nuevo aeropuerto en Colombia comienza a tomar forma y, con él, una transformación profunda para el Eje Cafetero. El proyecto, impulsado por el Gobierno Nacional, busca fortalecer la conectividad aérea y dinamizar la economía regional, pero también implica decisiones complejas para cientos de familias que habitan en el área donde se construirá la pista.

En el polígono definido para la obra se encuentran viviendas, comercios y predios rurales que deberán ser desocupados de manera progresiva. Las autoridades han señalado que el proceso de traslado no será inmediato y estará acompañado por opciones de reubicación habitacional, un punto que mantiene a la comunidad a la expectativa.

Un aeropuerto estratégico para el turismo y la economía

El proyecto conocido como Aeropuerto del Café destrabó una iniciativa que llevaba décadas en planeación. En agosto se abrió la licitación del llamado Lado Aire, una fase clave que permitirá avanzar en la construcción de la pista inicial y posicionar a Palestina, en Caldas, como un nodo estratégico para el transporte aéreo nacional.

Por la construcción del aeropuerto, se deberán mover más de 200 familias (Fuente: Aeronáutica Civil). Aeronáutica Civil de Colombia

La inversión supera los 800.000 millones de pesos e incluye una pista de 1460 metros, con capacidad para recibir aeronaves de mayor tamaño. Esta infraestructura apunta a mejorar la competitividad del Eje Cafetero, atraer inversión privada y fortalecer el flujo turístico hacia la región.

Licenciamiento ambiental y etapas del proyecto

Con la fase inicial en proceso de contratación, la Asociación Aeropuerto del Café avanza en gestiones para destrabar la segunda etapa. Uno de los puntos centrales es el licenciamiento ambiental, un trámite que se adelanta desde hace más de dos décadas y que resulta determinante para ampliar la pista hasta los 2600 metros.

Sobre este proceso, el gerente de Aerocafé, Jorge Mejía Jiménez, explicó que ya se atendieron los requerimientos de la autoridad ambiental y que se dará paso a escenarios de participación ciudadana. “Venimos adelantando las gestiones para el licenciamiento ambiental de la etapa II y se iniciarán las audiencias públicas solicitadas por la comunidad”, indicó el directivo.

Reubicación de familias y compensaciones previstas

El avance del aeropuerto tendrá un impacto directo sobre al menos 244 hogares, ubicados en barrios como Uribe Uribe, Pablo Valdez y Guayabal, en el municipio de Palestina. En estos sectores existen viviendas, fincas productivas, establecimientos comerciales y hasta una estación de servicio que quedarán dentro de la zona de influencia de la futura pista.

Desde la gerencia del proyecto se ha reiterado que el traslado se hará bajo un esquema gradual y concertado. Mejía Jiménez señaló que la solicitud de licencia contempla condiciones especiales para dar tranquilidad a la comunidad y aclaró que “no se trata de un proceso inmediato, sino de una gestión pensada para el desarrollo y la competitividad regional”. Las alternativas incluyen compensaciones económicas o el acceso a viviendas nuevas en urbanizaciones con características iguales o superiores a las actuales.