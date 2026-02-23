El sector financiero en Colombia se prepara para enfrentar tres jornadas seguidas sin atención presencial en las oficinas bancarias. Entre las fechas del calendario oficial se encuentran el 23 de marzo, Día de San José, y los feriados religiosos de Jueves Santo y Viernes Santo, que marcarán pausas en la actividad bancaria. Con estos feriados en el calendario, miles de usuarios comienzan a anticipar el pago de obligaciones, retiros y trámites presenciales para evitar demoras. Durante esas jornadas, las sucursales bancarias no abrirán al público, aunque se mantendrán operativos los cajeros automáticos, las aplicaciones móviles y los canales de banca digital, que permitirán realizar transacciones básicas sin inconvenientes. Según el calendario oficial de feriados en Colombia, el 25 de marzo será no laborable por la celebración del día de Día de San José. Durante esa jornada, las oficinas bancarias y gran parte de las entidades financieras suspenderán su atención presencial, por lo que trámites como apertura de cuentas, retiros por ventanilla o gestiones realizadas en caja no podrán efectuarse en sucursales. El feriado genera un fin de semana largo, una situación que habitualmente incrementa el flujo de turistas y el movimiento comercial. Por ello, se sugiere realizar con anticipación depósitos, cambios de cheques y cualquier trámite presencial antes del viernes, además de programar las operaciones electrónicas que puedan resolverse por adelantado. El Jueves y Viernes Santo en abril, feriados también, afectan la disponibilidad de atención en las sucursales bancarias del país, motivo por el cual las entidades financieras suelen recordar a sus clientes los canales digitales y alternativos que continúan funcionando durante los feriados. Estos días festivos también puede alterar los tiempos de compensación interbancaria. Aunque las transferencias electrónicas pueden realizarse normalmente, algunos movimientos solo se procesan y reflejan por completo en el día hábil siguiente, de acuerdo con las políticas internas de cada banco. Estos feriados bancarios nacionales de 2026 se conmemorará el Día de San José y Jueves y Viernes Santo. Estos días, las oficinas de los bancos no abrirán al público, por lo que no habrá atención en ventanillas ni en áreas de servicio presencial. Durante esta jornada, los clientes podrán seguir utilizando los cajeros automáticos (ATM), los corresponsales bancarios habilitados y los canales de banca digital para consultar saldos, hacer pagos electrónicos, transferencias entre cuentas y otros trámites en línea que no requieran la presencia física en una sucursal. Quienes tengan débito automático, cuotas de crédito o servicios con vencimiento en alguno de estos dos feriados deben revisar con su entidad cómo se manejan los cobros en días no hábiles. En muchos casos, las operaciones se ejecutan o se consideran para el siguiente día hábil, pero es importante confirmar condiciones y horarios para evitar cargos adicionales. Según el calendario oficial de festivos, estos son algunos de los días en los que los bancos no abrirán sus sucursales: