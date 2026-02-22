La persistencia de nubosidad densa, combinada con altos niveles de humedad, mantiene en alerta a varias regiones de Colombia por un episodio de lluvias intensas durante febrero. Estas precipitaciones pueden venir acompañadas de fuertes ráfagas de viento, descargas eléctricas y posible caída de granizo en sectores puntuales, un fenómeno que suele presentarse en tormentas de este tipo. Durante los últimos días, las condiciones atmosféricas han favorecido la presencia de lluvias frecuentes en distintas zonas del país. Este escenario no es permanente, pero suele aparecer en períodos de inestabilidad climática prolongada, especialmente cuando se combinan humedad elevada y nubosidad persistente. Con el avance de la segunda mitad del mes, autoridades meteorológicas advierten que el panorama se mantendrá variable, con lluvias intermitentes y momentos de intensificación, lo que eleva el riesgo de vientos fuertes y tormentas localmente severas. De acuerdo con los reportes operativos, las áreas con mayor probabilidad de verse afectadas por este episodio incluyen: En estas regiones, la posibilidad de granizo está presente como un fenómeno asociado a tormentas con fuerte desarrollo vertical, algo habitual cuando se combinan calor, humedad y nubosidad espesa. Aunque no se trata de un evento permanente, las lluvias intensas pueden provocar manchas y acumulación de residuos en superficies, afectar vehículos, fachadas y sistemas de drenaje. También pueden generar reducción de visibilidad, especialmente durante ráfagas de viento fuerte. Las autoridades recomiendan evitar actividades al aire libre durante tormentas eléctricas, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y mantenerse atentos a los boletines oficiales ante cambios bruscos en el clima. Las precipitaciones continuarán presentándose de forma irregular durante el cierre de febrero, con episodios de intensidad variable, tormentas aisladas y condiciones propicias para fenómenos asociados como viento fuerte, especialmente en horas de la tarde y la noche.