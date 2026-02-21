El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) informó este sábado 21 de febrero que diversas regiones de Colombia enfrentarán condiciones meteorológicas adversas para este fin de semana. Se espera una jornada de precipitaciones y lluvias de intensidad moderada a fuerte en ciertas partes del país. Estas condiciones ponen en alerta a las autoridades y a la población, con el posible riesgo de desbordes, inundaciones y afectaciones a la movilidad. El Ideam advirtió que para este sábado se esperan lluvias entre moderadas y fuertes en varios sectores del país, principalmente en regiones del centro, occidente y sur. De acuerdo con el pronóstico oficial, las precipitaciones más intensas se concentrarán en: Además, la institución indicó que en zonas del sur de Bolívar, Sucre, Córdoba, el occidente de Caquetá y Vichada existe probabilidad de lluvias intensas, que podrían persistir durante 48 horas. Cabe destacar que las condiciones húmedas están previstas en más de una decena de regiones donde en gran parte del territorio nacional se esperan lluvias de variada intensidad, con cielos entre parcialmente nublados y grandes acumulados. En cuanto al granizo podría ocurrir, pero no esta confirmado. En cuanto al Archipiélago de San Andrés y Providencia, se pronostican lluvias aisladas, aunque con posible tiempo seco, especialmente al sur del área marítima. El Ideam recomienda a alcaldías, gobernaciones, agricultores y población en general: