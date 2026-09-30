En agosto, 23,8 millones de personas tenían empleo en el país, mientras la tasa de ocupación cayó al 57,4%.

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El mercado laboral colombiano mostró un retroceso durante agosto. L a tasa de desempleo se ubicó en 9,4% , lo que representó un aumento de 0,8 puntos porcentuales frente al mismo mes del año anterior.

De acuerdo con los datos publicados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), se trató del nivel de desempleo más alto registrado en los últimos 20 meses.

Al mismo tiempo, la tasa de ocupación bajó hasta el 57,4%, un punto porcentual menos en la comparación interanual. Con este resultado, el país registró su nivel de ocupación más bajo para un mes de agosto desde 2022.

En total, durante agosto había 23,8 millones de personas ocupadas en Colombia.

Los sectores que ganaron y perdieron empleo en Colombia

El comportamiento del empleo no fue igual en todas las actividades económicas. Algunos sectores registraron un aumento en la cantidad de personas ocupadas, mientras que otros mostraron una caída.

Entre las actividades en las que creció el empleo se encuentran la construcción, la administración pública y defensa, educación y atención de la salud humana, el comercio y reparación de vehículos, el transporte y almacenamiento, y las actividades profesionales, científicas, técnicas y de servicios administrativos.

En cambio, se registró una reducción en las industrias manufactureras, las actividades artísticas, de entretenimiento y recreación, la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, las actividades inmobiliarias, las actividades financieras y de seguros, y el alojamiento y los servicios de comida.

La brecha de desempleo entre mujeres y hombres

Los datos del DANE también reflejaron diferencias según el sexo. Durante agosto, la tasa de desempleo de las mujeres fue del 11,6%, mientras que entre los hombres alcanzó el 7,7%.

Las cifras oficiales reflejaron diferencias entre sectores económicos y una mayor tasa de desocupación entre las mujeres. Fuente: Shutterstock Shutterstock

La diferencia entre ambas tasas fue de 3,9 puntos porcentuales , con un nivel de desocupación más alto entre las mujeres.

Por otro lado, entre los jóvenes de 15 a 28 años, el desempleo llegó al 15,2% durante el trimestre junio-agosto. El resultado estuvo 0,4 puntos porcentuales por encima del registrado en el mismo período del año anterior.

Desempleo en Colombia: las diferencias entre las ciudades

Las cifras también mostraron importantes diferencias según la región. Quibdó registró una tasa de desempleo del 23,8%, mientras que en Cartagena alcanzó el 14,4%.

Los niveles fueron menores en otras de las principales ciudades del país. En Bogotá, la tasa se ubicó en 7,9%, en Medellín, en 7,5%, y en Bucaramanga, en 7,3%.

Por último, la población ocupada informal representó el 54,9% del total nacional. Según los datos recogidos por EFE, este indicador mantuvo una tendencia de leve descenso durante los últimos cinco ejercicios, aunque todavía existen diferencias marcadas entre las distintas regiones del país.

Con información de EFE.-