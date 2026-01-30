Exigen que se retire urgente una popular marca de postres en todo el país: deberá pasar por nuevos controles

El proceso para esclarecer la tragedia aérea en Norte de Santander avanzó de manera decisiva luego de que las autoridades confirmaran el hallazgo de la caja negra y las grabaciones de cabina del avión de Satena que se accidentó en zona rural del departamento, dejando 15 personas muertas.

La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, informó desde Cúcuta que los audios de la tripulación ya están en poder de la Aeronáutica Civil, entidad que lidera la investigación técnica del siniestro.

Según explicó la funcionaria, los registros permitirán reconstruir minuto a minuto qué ocurrió durante el vuelo y cuáles fueron las condiciones reales en los instantes previos al impacto. Aunque el análisis apenas comienza, el Gobierno fue enfático en que no hay señales de que se haya tratado de un atentado.

¿Qué revela la caja negra del avión de Satena que cayó en Norte de Santander?

La caja negra recuperada contiene dos piezas fundamentales: los datos de vuelo y las conversaciones dentro de la cabina. De acuerdo con el Ministerio de Transporte, ya se logró acceder a las grabaciones del equipo de tripulación, lo que permitirá saber cómo estaba operando la aeronave, qué instrucciones recibió y qué se dijo antes del accidente.

María Fernanda Rojas señaló que el material técnico está siendo procesado por especialistas de la Aeronáutica Civil y que una comisión de investigadores permanece en la zona recopilando evidencias. El trabajo de campo se ha visto dificultado por las condiciones climáticas y la complejidad del terreno, lo que retrasó el ingreso inicial al lugar del siniestro.

Tragedia aérea en Norte de Santander: encuentran la caja negra del avión y las grabaciones del equipo de tripulación. EFE/ Rastreo de Redes

¿Hubo un atentado o una falla de seguridad en el accidente aéreo?

Las autoridades descartaron, por ahora, cualquier hipótesis relacionada con un ataque o una acción violenta contra la aeronave. Tanto el Ministerio de Transporte como la Aeronáutica Civil coincidieron en que no existen indicios de sabotaje ni reportes de amenazas o interferencias externas durante el vuelo.

También se revisarán los registros de comunicación con la torre de control del aeropuerto Aguas Claras de Ocaña, ya que estos permitirán establecer si hubo alguna alerta, instrucción o irregularidad en los últimos minutos de la operación aérea.

¿Por qué se investiga la alteración de la escena del accidente?

Uno de los puntos que ahora genera preocupación en la investigación es que la escena del siniestro fue alterada antes de que llegaran los equipos técnicos. El director de la Aeronáutica Civil, Luis Fernando Martínez, confirmó que algunas personas retiraron los cuerpos de las víctimas sin seguir los protocolos establecidos, lo que pudo afectar la preservación de pruebas clave.

Aunque la prioridad humanitaria fue la recuperación de las víctimas, las autoridades explicaron que este tipo de acciones puede dificultar la lectura precisa de lo ocurrido, ya que la posición de los restos, partes del avión y objetos personales suele ser determinante para reconstruir la secuencia del accidente.

¿Qué dijeron los pilotos en los últimos minutos antes del siniestro?

El presidente de Satena, general Óscar Zuluaga, reveló que durante las comunicaciones que sostuvo la tripulación con tierra no se reportó ninguna emergencia. Según su versión, la conversación fue completamente normal, sin alertas de fallas técnicas, problemas meteorológicos graves o situaciones de riesgo inmediato.

Tampoco se informó de amenazas externas ni condiciones de inseguridad, lo que refuerza la línea de investigación que apunta a una causa operacional o técnica que solo podrá ser determinada tras el análisis de la caja negra y de todos los sistemas de la aeronave.