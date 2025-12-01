Crisis aérea en Colombia: avanzan las recuperaciones de flotas y baja el número de vuelos cancelados.

El transporte aéreo en Colombia atraviesa horas claves. Aunque las autoridades han mantenido un mensaje de calma, en los últimos días se aceleraron una serie de decisiones técnicas que buscan estabilizar la operación comercial. El objetivo es uno solo: recuperar la normalidad operacional tras los eventos que dejaron en tierra parte importante de varias flotas.

Aun así, las entidades mantienen reservas sobre algunos detalles del proceso. El Ministerio de Transporte, la Aeronáutica Civil y las aerolíneas han trabajado de forma continua, pero no todo se ha revelado públicamente. Lo que sí está claro es que el país entró en una fase decisiva para mantener el ritmo de conectividad aérea, especialmente en rutas domésticas de alta demanda.

Mientras las cifras comienzan a mejorar, aún persisten interrogantes sobre el verdadero alcance de las afectaciones y la velocidad con la que podrán reestablecerse todos los vuelos. Sin embargo, la recuperación avanza más rápido de lo que se proyectaba inicialmente y empieza a mostrar resultados medibles.

Recuperación de la normalidad operacional en Colombia

Según el balance conjunto, de las 124 aeronaves de Avianca afectadas por los eventos técnicos recientes, 102 ya fueron recuperadas y se encuentran plenamente operativas. Este avance fue posible gracias a una coordinación estrecha entre la Aeronáutica Civil, el Ministerio de Transporte y otras entidades del sector. Un punto clave fue la gestión con la Dian para agilizar la importación desde Francia de 10 unidades de software, indispensables para restablecer sistemas de a bordo.

La Aerocivil confirmó que otras cinco aeronaves se reintegrarán en las próximas horas, lo que permitiría que la normalidad operacional alcance niveles significativos. Si bien se evita hablar de una resolución total, la tendencia es positiva y reduce la presión sobre aerolíneas, aeropuertos y pasajeros.

Menos vuelos cancelados y prioridad a los pasajeros afectados

Las medidas adoptadas empiezan a reflejarse en un descenso sostenido del número de cancelaciones. Los vuelos cancelados pasaron de 84 el sábado a 45 previstos para mañana, un indicador clave dentro del proceso de recuperación. Según la Aerocivil, la cifra seguirá cayendo a medida que más aeronaves regresen a la flota comercial.

Además, se reforzó la reacomodación de usuarios. De acuerdo con las autoridades, el 92% de los pasajeros domésticos afectados logra ser reubicado el mismo día, un dato que mejora el impacto operativo y reduce la congestión en terminales. Las entidades aseguraron que se mantendrá el monitoreo permanente 24/7, con el compromiso de restablecer la plena eficiencia y seguridad aérea en todo el país.