Prosperidad Social asignará hasta 500.000 pesos a los colombianos que entreguen estos 3 documentos.

El Departamento de Prosperidad Social (DPS) sigue avanzando en la implementación de programas de transferencias monetarias destinados a asistir a las poblaciones más vulnerables en Colombia.

Uno de los programas más relevantes es Renta Ciudadana, que proporciona hasta 500.000 pesos por ciclo a los hogares que cumplan con determinados criterios de vulnerabilidad socioeconómica. Para poder acceder a este beneficio,

es esencial presentar una serie de documentos que validen la elegibilidad del solicitante.

Documentos necesarios para recibir hasta 500.000 pesos

Para ser beneficiario de Renta Ciudadana, los solicitantes deben presentar los siguientes documentos:

Documento de identidad : cédula de ciudadanía para colombianos o cédula de extranjería para residentes extranjeros.

Certificado del Sisbén IV : este documento clasifica a los hogares según su nivel de ingresos y condiciones socioeconómicas. Los grupos priorizados para este programa son los hogares clasificados en los grupos A y B del Sisbén IV.

Comprobante de residencia: puede ser un recibo de servicio público o un certificado de residencia expedido por la autoridad local, que demuestre que el solicitante reside en el territorio nacional.

Guía para solicitar ayuda: ¿cómo y dónde?

Los interesados en acceder a Renta Ciudadana deben seguir los siguientes pasos:

Consulta de elegibilidad: ingresar al sitio web oficial de Prosperidad Social y utilizar la herramienta de consulta para verificar si el hogar es beneficiario del programa. Actualización de datos: en caso de ser necesario, actualizar la información personal y del hogar en el sistema del Sisbén IV a través de las oficinas de la alcaldía municipal correspondiente. Apertura de cuenta bancaria: si el hogar no cuenta con una cuenta en el Banco Agrario, puede abrir una a través de la página oficial del banco o acudir a una de sus oficinas. Esta cuenta será utilizada para recibir las transferencias monetarias del programa.

Ayudas adicionales que ofrece Prosperidad Social

Además de Renta Ciudadana, el DPS gestiona otros programas de transferencias monetarias, tales como: