Descubrimiento histórico| Encuentran en la Antártida animales marinos jamás antes observados que podrían reescribir la historia de la biología.

Una expedición científica en la Antártida permitió identificar formas de vida marinas que hasta ahora no habían sido registradas, en una de las zonas menos exploradas del planeta. El descubrimiento llamó la atención de los investigadores por las características físicas inusuales de los organismos encontrados.

El hallazgo se produjo durante una campaña de investigación en el continente antártico y fue comunicado a la comunidad científica internacional por la Corporación Australiana de Radiodifusión (ABC) en septiembre. Los especialistas destacaron que se trata de especies desconocidas para la biología moderna, lo que abre nuevas líneas de estudio sobre la biodiversidad extrema.

Hallazgo histórico en la Antártida: lo que reveló la investigación

El investigador Jan Strugnell, de la Universidad James Cook, subrayó la importancia científica del descubrimiento tras una extensa campaña en aguas antárticas. Según explicó, las muestras recolectadas muestran una diversidad biológica mucho mayor a la esperada, con indicios claros de organismos que podrían no haber sido descritos hasta ahora.

Durante el análisis preliminar, el equipo detectó formas de vida marinas completamente inusuales, algunas de ellas sin antecedentes en registros científicos. Estas observaciones refuerzan la idea de que la Antártida aún guarda ecosistemas poco conocidos, capaces de aportar información clave sobre la evolución y adaptación de las especies en condiciones extremas.

Cómo se desarrolló la investigación científica en la Antártida

La expedición tuvo como eje central analizar el impacto del aumento de la temperatura en el Océano Antártico y monitorear el comportamiento del glaciar Denman, uno de los más observados por la comunidad científica. Este glaciar registró un retroceso cercano a los 5 kilómetros entre 1996 y 2018, lo que lo posiciona entre los sectores con deshielo más acelerado de la región.

Durante la campaña, el equipo realizó una travesía de seis días a bordo del rompehielos RSV Nuyina, una misión planificada con antelación y orientada a tareas de medición y muestreo ambiental. El hallazgo de ejemplares inusuales no formaba parte de los objetivos iniciales, ya que el recorrido estaba previsto para finalizar a mediados de año sin exploraciones biológicas extraordinarias.

La profesora Delphine Lannuzel, del Centro Australiano para la Excelencia en Ciencias Antárticas, aportó una explicación científica sobre uno de los fenómenos observados. Según indicó, la presencia elevada de hierro podría estar vinculada al color atípico de algunos icebergs. “Estos óxidos de hierro absorben la luz azul, lo que genera esa tonalidad particular”, explicó la investigadora al detallar el comportamiento óptico del hielo en esa zona.

"Para que podamos entender realmente cuánto calor entra en la plataforma de hielo, necesitamos estar lo más cerca posible para comprender estos procesos y propiedades del océano “, explicaron los autores del estudio, quienes además lograron observar un iceberg de tono jade, un fenómeno poco común en este tipo de expediciones.

Nuevas especies descubiertas en 2023

Los hallazgos representaron un avance significativo para la biología marina, incluyendo dos organismos conocidos y uno que aún no posee un nombre científico.