Gustavo Petro reaccionó a la amenaza de Trump de señalarlo como el ‘siguiente’: “Está desinformado”. (Imagen: Archivo).

Donald Trump afirma que Gustavo Petro será el “siguiente” en su ofensiva tras las acciones contra Nicolás Maduro

El presidente colombiano, Gustavo Petro, respondió este miércoles a su homólogo estadounidense, Donald Trump, afirmando que “está desinformado” sobre la realidad del país. Sus declaraciones llegan después de que el mandatario norteamericano advirtiera horas antes que Colombia sería “el siguiente”, en referencia a la presión que su Gobierno ejerce sobre el gobernante venezolano, Nicolás Maduro.

“Trump es un hombre muy desinformado de Colombia. Es una lástima porque desecha el país que más sabe de tráfico de cocaína. Parece que sus interlocutores lo engañan por completo”, expresó Petro durante un consejo de ministros televisado, al leer un mensaje que aseguró publicará en X.

Trump endurece su discurso y aumenta la presión sobre Colombia

Según informó la agencia EFE, el presidente estadounidense, Donald Trump, descartó este miércoles la posibilidad de dialogar pronto con Gustavo Petro, al afirmar que el mandatario colombiano “ha sido bastante hostil” con Estados Unidos. “Espero que me esté escuchando. Será el siguiente”, advirtió Trump.

Según el líder norteamericano, Petro “va a tener grandes problemas si no se da cuenta” de que su país “está produciendo mucha droga”. “Tienen fábricas de cocaína donde producen cocaína, como saben, y la venden directamente a Estados Unidos”, sostuvo Trump.

Donald Trump descartó la posibilidad de dialogar con Petro y aseguró que será el "siguiente". EFE / EPA / JIM LO SCALZO / POOL

Petro defiende su gestión antidrogas y revela cifras históricas

En ese sentido, Petro destacó que durante su Gobierno, que comenzó el 7 de agosto de 2022, se han realizado “1.446 combates en tierra contra las mafias” y “13 bombardeos tratando de ubicar a sus jefes, muchos de estos combates con inteligencia militar compartida".

“Son 2.700 toneladas de cocaína incautadas por mi Gobierno hasta ahora. Va a terminar la del año 2025 y todavía nos quedan meses del 26, así que vamos a aproximarnos a 4.000 toneladas”, señaló el mandatario colombiano, quien aseguró que se trata de “la mayor incautación en la historia del mundo”.

Igualmente afirmó que nunca ha sido “hostil a los Estados Unidos que luchan por la libertad y la democracia”, pero subrayó que no acepta “imposiciones, y menos fundadas en la desinformación de personas que se dejan aconsejar de políticos colombianos aliados de las mafias o de exmilitares sobre los que recaen grandes hechos de destrucción de derechos humanos o de negocios”.

La respuesta de Gustavo Petro ante la amenaza de Trump de que Colombia será el "siguiente" en su ofensiva contra el narcotráfico. X @petrogustavo

Lanza del Sur: la operación militar de EE. UU. que eleva la tensión regional

Trump retiró en septiembre a Colombia de la lista de países que cooperan en el combate contra las drogas y posteriormente sancionó a Petro, a quien acusó de ser un “líder del narcotráfico”.

Con el mensaje de ayer, el mandatario estadounidense pone a Colombia en la mira de la operación Lanza del Sur, que ordenó bajo el argumento de combatir el narcotráfico en Latinoamérica y que también ha incrementado la tensión con el Gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela.

Desde septiembre, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos han destruido más de una veintena de embarcaciones supuestamente cargadas con droga en el Caribe y el Pacífico, cerca de Venezuela y Colombia, causando la muerte de más de 80 tripulantes.

Al respecto, Petro -crítico de esa operación- afirmó el miércoles que “no es cierto que con misiles contra lancheros se esté luchando contra narcoterroristas”.