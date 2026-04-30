Este jueves, 30 de abril de 2026, la cotización delreal llegó a 741.4484 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 2,62%. La cotización del Real mostró una evolución positiva: en la última semana subió 3.56% y en el último año acumuló una variación de 1.22%. En los últimos 10 días, el Real tuvo tendencia bajista moderada: tres caídas seguidas, rebote, dos jornadas planas, nuevo descenso y alternancia final con cierre en alza; el balance sigue negativo. La volatilidad económica del Real en la última semana, con un 20.48%, es significativamente mayor que su volatilidad anual del 14.92%, lo que indica un comportamiento inestable y con muchas variaciones. La cotización del Real hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un incremento en su valor en comparación con los días anteriores, lo que puede indicar un fortalecimiento de la moneda en el mercado. El costo de comprar 100 reales en Colombia, a 741.448403890391 pesos colombianos por unidad, es de 74144.8403890391 pesos; 200 reales cuestan 148289.6807780782 pesos y 500 reales cuestan 370724.2019451955 pesos.