El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) emitió un nuevo Informe Técnico Diario en el que advierte por un aumento de nubosidad y lluvias en varias regiones del país durante las próximas horas.
El reporte, con fecha del miércoles 26 de noviembre, indica que las condiciones están dadas para precipitaciones intensas y tormentas eléctricas, con posibles afectaciones en ríos y zonas de ladera.
Con este panorama, las autoridades recomiendan seguir los avisos oficiales, en especial en los departamentos donde hay alertas por crecientes súbitas o deslizamientos.
Los municipios con las lluvias más intensas en Colombia
Para este miércoles, la institución señaló que las lluvias se mantendrán en amplios sectores del Pacífico, en el suroccidente del Caribe y en el centro y norte de la región Andina. El pronóstico también contempla precipitaciones en el centro y occidente de las regiones Amazonia y Orinoquia.
Las precipitaciones más abundantes ocurrirán en los departamentos de:
- Córdoba
- Antioquia
- Santander
- Norte de Santander
- Cauca
- Valle del Cauca
- Chocó
- Nariño
- Tolima
- Boyacá
- Meta
- Arauca
- Caquetá
- Vichada
- Vaupés
¿Cómo estará el clima en el resto del país?
De manera simultánea, se prevén condiciones más secas en el norte del Caribe y en el oriente de la Orinoquia, donde la probabilidad de lluvia será significativamente menor.
Por su parte, el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se pronostica cielo entre parcial y mayormente nublado, con alta probabilidad de lluvias.
¿Qué cuidados tener en cuenta ante la alerta meteorológica del Ideam?
El Ideam recomienda a alcaldías, gobernaciones, agricultores y población en general:
- Realizar un monitoreo constante del clima local.
- Tomar precauciones ante posibles inundaciones o deslizamientos en regiones con lluvias intensas.
- Ahorrar agua en zonas con pronóstico de déficit hídrico.
Cómo protegerse de las posibles descargas eléctricas
Si bien no están pronosticadas descargas eléctricas para este miércoles, siempre es recomendable conocer las instrucciones del instituto para protegerse:
- Buscar un refugio seguro.
- No exponerse en zonas abiertas, debajo de árboles y estructuras metálicas altas.
- Evitar actividades deportivas en áreas abiertas en el momento de una tempestad.
- Asegurar y revisar el estado de los tejados, y de estructuras elevadas que puedan colapsar en un momento dado, por encima de lo normal, a causa de vientos fuertes.
- Adelantar labores de limpieza de techos, canales bajantes y sumidero.