En esta noticia

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) emitió un nuevo Informe Técnico Diario en el que advierte por un aumento de nubosidad y lluvias en varias regiones del país durante las próximas horas.

El reporte, con fecha del miércoles 26 de noviembre, indica que las condiciones están dadas para precipitaciones intensas y tormentas eléctricas, con posibles afectaciones en ríos y zonas de ladera.

Con este panorama, las autoridades recomiendan seguir los avisos oficiales, en especial en los departamentos donde hay alertas por crecientes súbitas o deslizamientos.

Los municipios con las lluvias más intensas en Colombia

Para este miércoles, la institución señaló que las lluvias se mantendrán en amplios sectores del Pacífico, en el suroccidente del Caribe y en el centro y norte de la región Andina. El pronóstico también contempla precipitaciones en el centro y occidente de las regiones Amazonia y Orinoquia.

Las condiciones climáticas que se esperan para este miércoles 25 de noviembre. (Imagen: archivo).
Las precipitaciones más abundantes ocurrirán en los departamentos de:

  • Córdoba
  • Antioquia
  • Santander
  • Norte de Santander
  • Cauca
  • Valle del Cauca
  • Chocó
  • Nariño
  • Tolima
  • Boyacá
  • Meta
  • Arauca
  • Caquetá
  • Vichada
  • Vaupés

¿Cómo estará el clima en el resto del país?

De manera simultánea, se prevén condiciones más secas en el norte del Caribe y en el oriente de la Orinoquia, donde la probabilidad de lluvia será significativamente menor.

Por su parte, el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se pronostica cielo entre parcial y mayormente nublado, con alta probabilidad de lluvias.

¿Qué cuidados tener en cuenta ante la alerta meteorológica del Ideam?

El Ideam recomienda a alcaldías, gobernaciones, agricultores y población en general:

  • Realizar un monitoreo constante del clima local.
  • Tomar precauciones ante posibles inundaciones o deslizamientos en regiones con lluvias intensas.
  • Ahorrar agua en zonas con pronóstico de déficit hídrico.
Las condiciones climáticas que se esperan para este miércoles 25 de noviembre. (Imagen: archivo).
Cómo protegerse de las posibles descargas eléctricas

Si bien no están pronosticadas descargas eléctricas para este miércoles, siempre es recomendable conocer las instrucciones del instituto para protegerse:

  • Buscar un refugio seguro.
  • No exponerse en zonas abiertas, debajo de árboles y estructuras metálicas altas.
  • Evitar actividades deportivas en áreas abiertas en el momento de una tempestad.
  • Asegurar y revisar el estado de los tejados, y de estructuras elevadas que puedan colapsar en un momento dado, por encima de lo normal, a causa de vientos fuertes.
  • Adelantar labores de limpieza de techos, canales bajantes y sumidero.