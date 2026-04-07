Las autoridades meteorológicas de Colombia emitieron un nuevo informe sobre las lluvias y tormentas que se registran en distintas regiones del país durante las próximas horas. Estas condiciones responden a la presencia de sistemas atmosféricos que favorecen la formación de nubosidad y precipitaciones. De acuerdo con el reporte, se espera que las precipitaciones continúen a lo largo del día, con momentos de mayor intensidad en varias zonas. Además, muchos habitantes se preguntan cuánto tiempo durará este fenómeno y qué regiones estarán más afectadas. Según el informe oficial, las lluvias están previstas para las próximas 24 horas, con carácter intermitente en la mayoría del territorio. En algunos sectores, las precipitaciones podrán intensificarse durante la tarde y noche, con presencia de tormentas eléctricas. Estas condiciones no son inusuales y forman parte de la variabilidad climática típica de varias regiones del país, especialmente en épocas de mayor humedad. El fenómeno no será uniforme, ya que algunas zonas registrarán lluvias constantes, mientras que en otras se presentarán de forma aislada. El reporte señala que las lluvias tendrán mayor impacto en regiones específicas del país, donde podrían presentarse acumulados más significativos. Entre las áreas más afectadas se encuentran: En estas zonas, las lluvias podrían estar acompañadas por actividad eléctrica y ráfagas de viento en algunos momentos del día. Las autoridades también advirtieron sobre posibles efectos asociados a estas condiciones climáticas, especialmente en áreas vulnerables. Por este motivo, se recomienda a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y tomar precauciones en caso de presentarse lluvias intensas o tormentas.