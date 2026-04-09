El Gobierno de Colombia enfrenta una nueva jornada de movilizaciones en distintas regiones del país, luego de que varios sectores convocaran a un paro nacional de 24 horas con impacto en la movilidad y la actividad económica. Según informaron medios locales, la protesta fue impulsada por gremios, ciudadanos y organizaciones que rechazan el aumento en los avalúos catastrales, una medida que ha tenido consecuencias directas en el valor del impuesto predial. La convocatoria encendió las alertas en autoridades y sectores productivos por posibles bloqueos en rutas clave. Las movilizaciones están previstas en diferentes departamentos y municipios, con posibles bloqueos intermitentes y concentraciones en vías estratégicas. Entre las zonas más afectadas se encuentran regiones como: En particular, las autoridades identificaron puntos críticos como el área metropolitana de Bucaramanga, la ruta entre San Gil y Socorro, sectores de Floridablanca y municipios como Lebrija. También se anticipan concentraciones en ciudades como Armenia y en corredores que conectan centros productivos con capitales. Ante este panorama, algunas gobernaciones activaron Puestos de Mando Unificado (PMU) para monitorear la situación y coordinar acciones que garanticen tanto el derecho a la protesta como la movilidad de quienes no participan. El principal motivo del paro es el rechazo a los incrementos en los avalúos catastrales, que impactaron directamente en el impuesto predial en cientos de municipios del país. Los manifestantes cuestionan la metodología aplicada en la actualización catastral y denuncian que los aumentos generaron cobros excesivos, afectando especialmente a propietarios y sectores rurales. En ese sentido, exigen la derogatoria de la normativa vigente y la suspensión temporal de sus efectos, con el objetivo de revisar los criterios utilizados en la valuación de los predios. Desde el Gobierno nacional, el presidente Gustavo Petro defendió la implementación del catastro multipropósito, señalando que su objetivo es lograr una distribución más equitativa de la carga tributaria, especialmente sobre grandes propietarios de tierra. Sin embargo, también aclaró que la definición de las tarifas del impuesto predial corresponde a los concejos municipales, lo que introduce diferencias en la forma en que se aplica el aumento en cada región. En este contexto, las autoridades mantienen canales de diálogo con los organizadores del paro, mientras se preparan para una jornada que podría generar afectaciones en el transporte, el comercio y la movilidad en distintos puntos del país.