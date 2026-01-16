Los gobernadores anunciaron una postura conjunta y ya hay una reunión clave convocada por Minhacienda (Fuente: EFE / Presidencia De Colombia).

El choque entre el Gobierno Nacional y los mandatarios departamentales se profundizó este jueves luego de que un bloque mayoritario de gobernadores anunciara que no acatará el Decreto 1474 de 2025, expedido en el marco de la emergencia económica.

La decisión se tomó tras una reunión extraordinaria en la Federación Nacional de Departamentos (FDN) y encendió una disputa institucional que ahora tendrá como próximo capítulo un encuentro directo con el Ministerio de Hacienda.

¿Por qué los gobernadores rechazan el decreto de emergencia económica?

Un total de 20 gobernadores expresaron su rechazo frontal al decreto al considerar que afecta de manera directa las finanzas departamentales. Según lo expuesto, la principal inconformidad está relacionada con el aumento del impuesto al consumo de licores y tabaco, así como con el incremento del IVA del 5 % al 19 %, medidas que, según los mandatarios, golpean la autonomía territorial y comprometen recursos claves para servicios esenciales.

Desde las regiones señalaron que estas decisiones contradicen el espíritu de descentralización que se venía discutiendo en el Congreso y representan un retroceso frente a los acuerdos alcanzados en materia fiscal durante el año anterior.

Decreto de emergencia económica: gobernadores se rebelan y tendrán una reunión con Hacienda.

¿Qué medidas anunciaron los gobernadores contra el Decreto 1474 de 2025?

Además de no aplicar los nuevos cobros establecidos en el decreto, los gobernadores informaron que estudiarán con carácter urgente las herramientas jurídicas necesarias para frenar su implementación. Entre las acciones contempladas está la presentación de tutelas individuales, un pronunciamiento conjunto ante la Corte Constitucional y la eventual aplicación de la excepción de inconstitucionalidad.

Desde los departamentos advierten que el decreto pone en riesgo la sostenibilidad financiera regional y limita la capacidad de garantizar derechos fundamentales, especialmente en sectores como salud, educación y deporte, que dependen en buena parte de las rentas territoriales.

¿Qué impacto tendría el decreto en las finanzas de los departamentos?

Los mandatarios regionales alertaron que el aumento de cargas tributarias podría generar un desbalance en los presupuestos departamentales, afectar el recaudo real y trasladar el impacto al ciudadano. Según su análisis, la medida no solo presiona las finanzas locales, sino que también podría frenar programas sociales y comprometer la prestación de servicios básicos en las regiones.

Este escenario fue uno de los puntos centrales del pronunciamiento colectivo, en el que insistieron en que la emergencia económica no puede resolverse debilitando a las entidades territoriales.

¿Qué respondió el Ministerio de Hacienda a la rebelión de los gobernadores?

Ante la escalada del conflicto, el Ministerio de Hacienda convocó a las y los gobernadores a una mesa de trabajo para el lunes 19 de enero, a las 8:00 a. m., en la sede de la cartera. El objetivo, según el comunicado oficial, es aclarar inquietudes y explicar los alcances del decreto de emergencia económica.

Desde Minhacienda aseguraron que el Decreto 1474 de 2025 es de carácter temporal y proporcional, y que busca obtener recursos extraordinarios sin poner en riesgo la sostenibilidad financiera de los departamentos ni la prestación de servicios esenciales. También insistieron en que las rentas mantienen su destinación específica para sectores prioritarios.

¿Qué dijo el Gobierno sobre la legalidad de no acatar el decreto?

El debate tomó un tono más político tras las declaraciones del ministro del Interior, quien cuestionó públicamente a los gobernadores por invitar a no acatar una norma expedida por el Ejecutivo. Desde el Gobierno se recordó que la Corte Constitucional es la única autoridad competente para pronunciarse de fondo sobre la constitucionalidad del decreto.

En respuesta, los gobernadores exigieron respeto por la institucionalidad que representan y defendieron su derecho a acudir a mecanismos legales para proteger la autonomía regional. Afirmaron que su postura no busca desconocer la ley, sino alertar sobre los efectos negativos que, a su juicio, tendría la medida en los territorios.

¿Qué puede pasar ahora con la emergencia económica en Colombia?

La reunión entre los gobernadores y el Ministerio de Hacienda será clave para definir el rumbo de la emergencia económica y el futuro del decreto. Mientras la Corte Constitucional avanza en su revisión, el pulso entre el Gobierno Nacional y las regiones deja en evidencia una fractura en torno al manejo fiscal y la distribución de cargas en un momento económico sensible para el país.

El desenlace dependerá de si se logra un acuerdo político y técnico o si, por el contrario, el conflicto escala a los estrados judiciales, con efectos directos sobre las finanzas públicas y la relación entre la Nación y los departamentos.