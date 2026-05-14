La licencia de conducción es uno de los documentos más esenciales para cualquier ciudadano. En esa línea, el Gobierno de Colombia ha puesto en marcha una nueva señal vial cuya violación podría derivar en la suspensión del permiso para conducir en todo el país. El documento que autoriza circular con un vehículo implica cumplir con una serie de normas establecidas. Además de mantenerse actualizada la información exigida por las autoridades -desde los datos más importantes hasta los más simples-, es indispensable respetar la señalización en las vías y asumir las obligaciones que conlleva la conducción responsable. En este escenario, es fundamental mantenerse atento a las modificaciones que realicen el Gobierno y las entidades competentes respecto a las nuevas señales viales, ya que el desconocimiento o incumplimiento de alguna de ellas podría generar sanciones severas. La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y el Ministerio de Transporte anunciaron una actualización del Manual de Señalización Vial, con nuevos diseños verticales que comenzaron a aplicarse desde abril del año en curso. De igual forma, se pondrá en marcha la creación de motovías, es decir, carriles exclusivos para el desplazamiento de motocicletas. Los conductores de otros vehículos que ingresen a estas zonas restringidas podrán ser multados y, en casos graves, perder su permiso para conducir. Para obtener el permiso de conducir en el país, es indispensable cumplir con los siguientes criterios: Contar el documento nacional de identidad original y vigente.Aprobar el curso teórico-práctico en un Centro de Enseñanza Automovilística autorizado por el Gobierno.Acreditar la habilidad de leer y escribir.Cumplir con la edad mínima establecida: 16 años para motocicletas y 18 para automóviles.Superar satisfactoriamente el examen médico correspondiente.Pagar los derechos y tarifas del trámite ante la autoridad de tránsito respectivamente.Efectuar la inscripción en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT). La duración del permiso para conducir varía de acuerdo con la edad del titular. En Colombia, el periodo de validez se distribuye de la siguiente manera: De 16 y 39 años: 10 añosDe 40 a 49 años: 6 añosDe 50 y 69 años: 4 añosA partir de los 70 años: 2 años Es esencial que los conductores conozcan estas regulaciones para mantener su licencia vigente y evitar inconvenientes con las autoridades de tránsito.