Se aproxima el diluvio del año este miércoles 19 de agosto:fuertes tormentas con granizo y vientos de hasta 70 km/h en Córdoba

Llega el diluvio del año este miércoles 19: tormentas con granizo y ráfagas de hasta 40 km / h

El tiempo en el departamento de Córdoba, Colombia, cambiará durante las próximas horas, en medio de un escenario de altas temperaturas, humedad y creciente inestabilidad que dará paso a varios días con lluvias y tormentas.

Este miércoles 19 de agosto comenzará con nubes, mientras que las temperaturas aumentarán rápidamente durante la mañana. La máxima podría alcanzar los 37 °C, con una sensación térmica cercana a los 41 °C durante las horas de mayor calor.

Hacia la noche comenzarán a aparecer las primeras precipitaciones y el panorama se volverá más inestable de cara al jueves, cuando aumentará considerablemente la probabilidad de tormentas en Córdoba.

Tormentas en Córdoba: cuándo llegarán las lluvias más fuertes

El pronóstico anticipa un 60% de probabilidad de tormentas para el jueves 20, con temperaturas que nuevamente podrían alcanzar los 37 °C. Las condiciones inestables continuarán durante el viernes.

El escenario se intensificará durante el fin de semana. Para el sábado 22 y domingo 23 la probabilidad de precipitaciones llegará al 80%, con tormentas y acumulados de lluvia más importantes.

En los episodios de mayor intensidad, las tormentas pueden estar acompañadas por actividad eléctrica, ráfagas fuertes de viento de hasta 70 km/h y eventual caída de granizo, especialmente de manera localizada.

Llega el diluvio del año este miércoles 19: tormentas con granizo y ráfagas de hasta 40 km / h Foto: Foco Uy

Cómo estará el tiempo este miércoles 19 de agosto en Córdoba

Durante la mañana se esperan temperaturas de entre 27 °C y 32 °C, con cielo parcialmente nublado y períodos de sol. Hacia las 14:00, el termómetro podría alcanzar los 37 °C y la sensación térmica los 41 °C.

A partir de la tarde comenzará un descenso gradual de la temperatura y hacia noche aparece una probabilidad de lluvia del 30%, con valores cercanos a los 30 °C.