La expresión “tormenta del siglo” puede ser un término a utilizar para las lluvias y tormentas eléctricas se intensifican en varias regiones de Colombia. En este contexto, la combinación de factores atmosféricos mantiene en alerta a miles de personas. En las últimas horas, los registros de precipitación han sorprendido incluso a los expertos, con acumulados que superan marcas históricas en algunas estaciones. Este comportamiento refuerza la preocupación sobre lo que podría ocurrir en las próximas 24 horas. El panorama actual no es uniforme: mientras algunas zonas registran disminución de lluvias, otras concentran núcleos intensos de tormentas eléctricas, lo que eleva el riesgo de emergencias. Las autoridades ya activaron protocolos ante la posibilidad de crecientes súbitas. El más reciente boletín del IDEAM confirma que, aunque las lluvias disminuyeron en términos generales, persisten focos intensos en departamentos como Santander, Antioquia, Huila y Putumayo. En Puerto Wilches, por ejemplo, se registraron 144 mm en 24 horas, superando récords históricos. Este comportamiento se traduce en un escenario complejo: las lluvias moderadas a fuertes con tormentas eléctricas continuarán en amplias zonas del país, especialmente en regiones Caribe, Andina, Pacífica y Amazonía. El pronóstico advierte sobre acumulados importantes en cuencas clave. A esto se suma un dato crítico: el IDEAM mantiene alertas hidrológicas activas en más de 200 puntos, con especial énfasis en ríos y cuencas que ya presentan niveles elevados. La situación exige monitoreo constante. Las alertas rojas se concentran en cuencas como Catatumbo, Magdalena, Cauca y Meta, donde existe alta probabilidad de crecientes súbitas. Estas condiciones pueden derivar en inundaciones rápidas, especialmente en zonas ribereñas. En regiones como el Catatumbo, los ríos Tibú, Sardinata y Zulia ya muestran comportamientos preocupantes. También se reportan afectaciones en afluentes del Magdalena en Huila, Cundinamarca y Antioquia, donde se han presentado desbordamientos recientes. El riesgo no se limita al agua acumulada: las tormentas eléctricas pueden venir acompañadas de rachas de viento fuertes, lo que incrementa el peligro para viviendas y cultivos. Las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada y evitar zonas de riesgo. El monitoreo constante de ríos y quebradas será clave en las próximas horas, en medio de un escenario que podría evolucionar rápidamente.