La intervención de Nueva EPS quedó en el centro de la polémica tras conocerse un informe interno que advertía inconsistencias en el procedimiento. El documento, remitido a la Procuraduría, expone fallas en los controles y cuestiona la legalidad de la decisión. El análisis elaborado por áreas técnicas de la Superintendencia de Salud señala que la prórroga de la medida no cumplió con requisitos esenciales. Entre ellos, la ausencia de conceptos previos obligatorios y la omisión de instancias clave en la toma de decisiones. Estas alertas se dan en medio de un contexto crítico del sistema, donde la crisis de las EPS mantiene presión sobre el Gobierno y las autoridades sanitarias. La situación de la mayor aseguradora del país agrava el debate sobre la gestión del sector. El informe advierte que antes de extender una intervención se requiere un análisis técnico formal por parte de la Dirección de Inspección y Vigilancia. Sin embargo, este insumo no habría sido presentado al momento de tomar la decisión. A pesar de ello, la superintendencia avanzó con la medida. Incluso, el Comité de Medidas Especiales habría manifestado su desacuerdo de forma unánime, al considerar que no existían los fundamentos técnicos necesarios. Otro punto crítico tiene que ver con la prórroga de la intervención. Según la normativa, si una medida de este tipo no muestra resultados en un plazo determinado, debería avanzarse hacia la liquidación, salvo justificación expresa, lo que no habría ocurrido. Además, el informe señala que el proceso incluyó la designación de un interventor que no cumpliría con los requisitos exigidos. La evaluación técnica identificó falencias en experiencia y trayectoria dentro del sector salud. La controversia se produce en un momento en que la entidad registra altos niveles de quejas por parte de los usuarios. Indicadores recientes muestran un incremento sostenido en peticiones, reclamos y denuncias. Este escenario se suma a la intervención de varias EPS por parte del Gobierno, lo que refleja la magnitud de los desafíos estructurales del sistema. La decisión sobre Nueva EPS, ahora bajo cuestionamiento, podría tener efectos en la confianza institucional y en la atención de millones de afiliados.