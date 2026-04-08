La Nueva EPS atraviesa un nuevo episodio de incertidumbre luego de que el pasado 3 de abril de 2026 venciera la medida de intervención impuesta por la Superintendencia Nacional de Salud. Hasta el momento, no existe confirmación oficial sobre la prórroga de esta decisión, lo que ha generado preocupación en distintos sectores. La situación se agravó tras conocerse que el agente interventor, Luis Óscar Gálvez, dejó su cargo al finalizar el plazo establecido en la resolución. La ausencia de un pronunciamiento claro por parte de las autoridades ha abierto interrogantes sobre quién está actualmente al frente de la entidad. Siga las Elecciones de Colombia en 2026 En medio de este panorama, crecen las dudas sobre el futuro de la EPS más grande del país y los posibles efectos que este vacío de liderazgo podría tener en la prestación de servicios de salud a millones de afiliados. La medida de intervención de la Nueva EPS, que incluía la toma de posesión de bienes y la administración forzosa, tenía una fecha límite que se cumplió el 3 de abril de 2026. Sin embargo, al llegar ese día, no se conoció ninguna resolución oficial que confirmara su extensión. Este vacío administrativo generó una situación inédita, ya que la continuidad del proceso dependía de una decisión que no fue comunicada a tiempo. Como resultado, la entidad quedó en una especie de limbo jurídico, lo que ha encendido las alertas dentro del sistema de salud. Con el vencimiento de la intervención, el entonces agente interventor Luis Óscar Gálvez dejó de ejercer funciones a partir de la medianoche del 3 de abril. Esto dejó abierta la pregunta sobre quién asumió la dirección de la entidad en ausencia de una nueva designación. Desde el ámbito político, se han planteado interrogantes sobre si la EPS continúa operando sin un liderazgo formal o si existe alguna figura que esté ejerciendo funciones sin respaldo legal. Hasta ahora, no hay claridad oficial que permita responder estas dudas. La responsabilidad de definir la continuidad de la intervención recae en la Superintendencia Nacional de Salud. En este caso particular, la decisión estaría en manos de Luz María Múnera, quien fue designada como superintendente ad hoc para la Nueva EPS a finales de 2025. Sin embargo, la falta de un pronunciamiento oficial ha generado cuestionamientos sobre la gestión de la entidad reguladora. Expertos advierten que la demora en este tipo de decisiones puede afectar la transparencia y la confianza en el sistema de salud. La Nueva EPS es la entidad promotora de salud más grande del país, con una amplia cobertura de usuarios. Debido a su tamaño, cualquier situación de inestabilidad administrativa puede tener un impacto directo en la atención de millones de personas. Un eventual vacío en la dirección podría afectar la toma de decisiones clave, la gestión de recursos y la continuidad en la prestación de servicios, en un contexto donde ya existen preocupaciones por el acceso a medicamentos y la calidad de la atención. Desde el inicio del proceso de intervención, la Nueva EPS ha tenido varios agentes designados por la Superintendencia de Salud. Entre ellos se encuentran Julio Rincón, Bernardo Camacho, Gloria Polanía y, más recientemente, Luis Óscar Gálvez. Estos cambios reflejan la complejidad de la situación que enfrenta la entidad y los intentos del Gobierno por estabilizar su funcionamiento. No obstante, el actual escenario de incertidumbre vuelve a poner en evidencia los desafíos estructurales del sistema de salud en Colombia.